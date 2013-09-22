فهرست 10 نشریه علمی برتر در حوزه علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر مهراد با بیان اینکه نشریات علمی در ترویج علم نقش مهمی ایفا می کنند، اظهار داشت: نشریات علمی که مصوب کمیسیون نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است یافته های علمی را در قالب مقاله های تحقیقاتی چاپ و منتشر می کنند. نشریات علمی می کوشند در بررسی تخصصی مسایل علمی و ارائه نتایج آن به گروه های هدف در مقایسه با سایر انتشارات علمی پیشگام باشند.

وی گفت: بر اساس شیوه نامه ای که به تصویب نظام ملی اطلاعات علمی کشور رسیده و توسط معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ابلاغ شده نشریات علمی کشور لازم است هر شماره را پس از انتشار، به ISC به صورت چاپی یا الکترونیکی ارسال کنند.

مهراد افزود: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بر اساس معیارهای علم سنجی مقالات نشریات علمی را تحلیل استنادی می کند و رتبه مولفه هایی مانند دانشمندان و پژوهشگران، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، نشریات علمی، رشته های موضوعی و کشورها را تعیین و اعلام می کند.

سرپرست ISC گفت: بر این اساس، نشریه های برتر حوزه علوم انسانی و اجتماعی کشور که در ISC ثبت و نمایه سازی می شود عبارت است "از بررسی های حسابداری و حسابرسی"، از انتشارات دانشگاه تهران با رتبه اول، "مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی" از انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با رتبه دوم و " رهیافت سیاسی و بین المللی" از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با رتبه سوم.

مهراد ادامه داد: رتبه های چهارم و پنجم نشریات علوم انسانی و اجتماعی به نشریه های " پژوهش های رشد و توسعه" و " پژوهش های حسابداری مالی" که به ترتیب به دانشگاه های پیام نور و اصفهان تعلق دارند، اختصاص دارد. مجله " نقد ادبی" با کسب رتبه ششم و نشریه " راهبرد " با کسب رتبه هفتم نیز به ترتیب از انتشارات دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تحقیقات استراتژیک (مجمع تشخیص مصلحت نظام) هستند.

وی افزود: رتبه های هشتم، نهم و دهم به ترتیب به دانشگاه های گیلان و سیستان و بلوچستان اختصاص دارد. مجله " ادب پژوهشی" از انتشارات دانشگاه گیلان و مجلات " جغرافیا و توسعه " و پژوهشنامه " ادب غنایی" از انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان هستند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اعلام اینکه تعداد مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1392 بالغ بر 938 عنوان برآورد می شود، افزود: از این تعداد بیش از 600 عنوان در رشته های مختلف علوم انسانی، به عنوان مجلات معتبر علمی پژوهشی و علمی ترویجی توسط دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و انجمن های علمی چاپ و منتشر می شود.

مهراد اظهار داشت: 10 نشریه برتر از میان نشریات علوم انسانی و بر اساس ضریب تاثیر انتخاب و معرفی شده است. ضریب تاثیر " بررسی های حسابداری و حسابرسی (82/0) و ضریب تاثیر پژوهشنامه " ادب غنایی" (488/0) است.