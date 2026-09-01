به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز ادعا کرد که گزارش محرمانه‌ ای از آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی که امروز سه‌شنبه به رویت این خبرگزاری رسیده است، نشان می‌ دهد که هیچ‌گونه پیشرفتی در وضعیت پرونده (برنامه هسته ای صلح آمیز) ایران حاصل نشده است؛ به‌ طوری که عدم دسترسی آژانس برای راستی‌ آزمایی ذخایر اورانیومی که از زمان تجاوز آمریکایی صهیونیستی به خاک ایران در ژوئن ۲۰۲۵ ادامه داشته است، همچنان به عنوان یک «نگرانی در زمینه اشاعه هسته‌ای» باقی مانده است!

از سوی دیگر و در همین رابطه، بر اساس یک سند محرمانه ۱۱ صفحه‌ ای که امروز سه‌ شنبه در وین توزیع شد و خبرگزاری بلومبرگ ادعا می کند نسخه‌ ای از آن را مشاهده کرده است، بازرسان آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی اعلام کردند که همچنان قادر به تأیید مکان یا وضعیت ذخایر اورانیوم ایران با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی نیستند!

این در حالیست که ایران تا کنون بارها تأکید کرده است که به عنوان عضوی از ان پی تی و بر اساس مفاد آن، حق استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز را داشته و به اقدامات تبلیغاتی رژیم صهیونیستی به عنوان تنها دارنده سلاح هسته ای فاقد هر گونه نظارت آژانس در منطقه، اهمیتی نمی دهد.