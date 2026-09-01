به گزارش خبرگزاری مهر ، بهروز خلیلی روز سه‌شنبه در نشست قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: دولت تلاش می‌کند مطالبات گندمکاران را در کمترین زمان پرداخت کند و مسؤولان استان نیز به‌صورت مستمر پیگیر پرداخت این مطالبات هستند.

وی افزود: همچنین در سال جاری خرید توافقی ۱۵هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان استان اردبیل انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: طبق گزارش مرکز آمار ایران، استان اردبیل در ۸ ماه گذشته جزو ۱۰ استان دارای نرخ تورم پایین در همه کالاها و جزو ۵ استان ارزان در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است.

خلیلی مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها در نظارت بر بازار را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: قرارگاه نظارت و بازرسی نیز باید با حضور تعزیرات بر بازار کنترل داشته باشد.

وی با اشاره به تأمین و توزیع ۱۳۵هزار تن کالای اساسی در بازار گفت: ۱۵۵هزار تن نهاده دامی نیز در استان اردبیل توزیع شده که ۵۰هزار تن آن از طریق واردات انجام گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان ضرورت ورود سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل صمت برای واردات ۱۲ قلم کالای اساسی و شکر با استفاده از ظرفیت مرزی، گفت: ۳۰۰میلیون دلار ارز از محل ارز بودجه و ۳۰۰میلیون دلار ارز از محل منطقه آزاد و ایجاد خط اعتباری در بانک مرکزی برای واردات در نظر گرفته شده که لازم است دستگاه‌های مربوط بهره‌برداری لازم را به‌عمل آورند.

خلیلی تأمین سوخت دوم واحدهای تولیدی و نانوایی‌ها را یادآور شد و افزود: دستگاه‌های مرتبط پیگیری‌های لازم را در راستای تجهیز واحدها به سوخت دوم انجام دهند تا شاهد تناقض بین آمار و اقدام نباشیم.

وی جلب مشارکت مردم در کنترل بازار را مورد تأکید قرار داد و خواستار اعلام شماره تماس‌های ۱۲۴، ۱۳۵ و ۱۹۰ در سطح شهر با نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی شد.