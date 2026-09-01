حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح هادی روستایی در سال جاری تلاش داریم روند اجرای این طرح نسبت به سنوات گذشته متفاوت باشد و تعداد بیشتری از روستاهای شهرستان سنقر تحت پوشش قرار گیرند.

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی افزود: عملیات اجرایی طرح هادی در تعدادی از روستاهای شهرستان آغاز شده و در برخی روستاهای دیگر نیز بخشداری‌ها در حال فراهم کردن زیرساخت‌ها و مقدمات لازم برای اجرای این طرح هستند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه و بهسازی روستاهای شهرستان سنقر، ادامه داد: تلاش ما این است که امسال شاهد یک جهش در اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان باشیم و بتوانیم تعداد قابل توجهی از روستاها را تحت پوشش این طرح قرار دهیم.

حجت الاسلام حسینی‌کیا تصریح کرد: هدف‌گذاری انجام‌شده این است که اجرای طرح هادی در بیش از ۳۰ روستای شهرستان سنقر دنبال شود و با فراهم شدن مقدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز، عملیات اجرایی در روستاهای بیشتری آغاز شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به توسعه روستاها گفت: اجرای طرح هادی از طرح‌های مهم در حوزه عمران روستایی است و می‌تواند در ساماندهی محیط روستا و فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه زیرساخت‌ها نقش داشته باشد.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پیگیری اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان با جدیت دنبال می‌شود و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های متولی و فراهم شدن اعتبارات و زیرساخت‌های لازم، امسال روند اجرای این طرح شتاب بیشتری بگیرد.