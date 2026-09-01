روحالله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سخنگوی سازمان آتشنشانی کاشان از وقوع حریق در یک کافه در خیابان علوی کاشان خبر داد و اظهار کرد: این حادثه هنگام سوختگیری موتور برق در مجاورت شعله باز، موجب آتشسوزی و سوختگی مالک ۲۳ ساله این واحد شد.
وی ابراز کرد: این حادثه زمانی رخ داد که مالک ۲۳ ساله کافه در فضای محدود و در مجاورت یک آبگرمکن، در حال ریختن بنزین داخل موتوربرق بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان افزود: در جریان این اقدام، بخارات بنزین در محیط منتشر شده و با رسیدن به شعله باز آبگرمکن، بهسرعت مشتعل شده و آتشسوزی در محل رخ داده است.
وی تصریح کرد: در پی این حادثه، دو تیم عملیاتی از ایستگاههای شماره چهار و هشت آتشنشانی کاشان به محل اعزام شدند و آتشنشانان با حضور سریع، ضمن مهار و اطفای حریق، از گسترش آتش جلوگیری کردند.
فدایی گفت: مصدوم در این حادثه دچار سوختگی شد که پس از انجام اقدامات اولیه، توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.
وی با تأکید بر اینکه بیاحتیاطی در هنگام کار با بنزین میتواند در چند لحظه حادثهای جدی ایجاد کند، خاطرنشان کرد: سوختگیری موتوربرق و سایر تجهیزات بنزینی باید در فضای باز، پس از خاموش شدن کامل دستگاه و به دور از هرگونه شعله، جرقه و وسایل گرمایشی انجام شود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان تأکید کرد: هرگز بنزین را در مجاورت شعله باز یا در فضای بسته و محدود سوختگیری نکنید.
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