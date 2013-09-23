بیتا حقیری شامگاه دیشب، یکشنبه 31 شهریورماه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت همسرش اردوان کامکار که به دلیل عارضه قلبی و مغزی در بیمارستان بستری شده است، گفت: خوشبختانه با معاینه ای که پزشک متخصص مغز و اعصاب بیمارستان فرمانیه روی اردوان کامکار انجام داد به دلیل فاصله کمی که بین ایست قلبی و رسیدگی پزشکی وجود داشته بیمار با کمترین عارضه مواجه شده بود که ما را بسیار خوشحال کرد.

وی ادامه داد: از دوشنبه اول مهر پروسه جداسازی دستگاه‌های پزشکی آغاز می شود و امیدواریم هرچه سریعتر بهبودی کامل برای همسرم حاصل شود.

همسر این نوازنده سنتور ضمن تشکر از کسانی که پیگیر وضعیت همسرش بودند از مردم خواست باز هم برای بهبودی کامکار که تنها 45 سال دارد دعا کنند.

اردوان کامکار از شنبه 30 شهریور به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان فرمانیه تهران بستری شده است.