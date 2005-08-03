بانوي انتقام ركورد فروش تاريخ سينماي كره را شكست



پوستر فيلم "همدردي با بانوي انتقام"

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، "همدردي با بانوي انتقام" كه پس از "پير پسر" و "همدردي با آقاي انتقام" سومين و آخرين قسمت از "تريلوژي انتقام" چان ووك است، در مدت سه روز تعداد تقريبي 5/1 ميليون تماشاگر را به سينماها كشاند و حدوداً 3/9 ميليون دلار فروش كرد. ضمن اينكه تعداد سينماهاي نمايش دهنده اين فيلم از 370 سالن در روزهاي نخست به 420 سالن افزايش يافت و به اين ترتيب "همدردي با بانوي انتقام" در يك چهارم سينماهاي كره روي پرده رفت.

به نظر مي رسد مهم ترين دليل استقبال سينماروهاي كره اي از "همدردي با بانوي انتقام" خود فيلمساز است كه پس از بردن جايزه بزرگ جشنواره كن 2004 به يك قهرمان ملي تبديل شده است. ضمن اينكه حضور در بخش مسابقه شصت و دومين جشنواره بين المللي فيلم ونيز اعتبار پارك چان ووك را در كره بيش از پيش افزايش داده است.





نمايي از "هفت شمشير" ساخته شوي هارك

"هفت شمشير" شوي هارك هم كه فيلم افتتاحيه جشنواره ونيز امسال است، شروعي خوب در چين داشت و از اكران در 500 سينماي اين كشور حدود سه ميليون دلار بدست آورد. ظاهراً زمان 153 دقيقه اي اثر حماسي و 16 ميليون دلاري هارك مانع از عملكرد بهتر آن در سينماها شده است.

