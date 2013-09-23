  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۵

مشکلات مالی به تبریز هم رسید؛

بازیکنان تراکتورسازی عصر امروز تعیین تکلیف می‌کنند

در حالی که خبر اعتصاب بازیکنان تیم تراکتورسازی در تمرین صبح این تیم منتشر شده بود قرار است در جلسه‌ای که عصر امروز برگزار می‌شود تکلیف بازیکنان و تمرینات این تیم مشخص شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز صبح امروز از انجام تمرین امتناع کردند تا شایعه اعتصاب آنها در اعتراض به مشکلات مالی به گوش برسد. این در حالی است که بازیکنان با تجربه تیم مدعی شده‌اند اعتصابی در کار نبوده و آنها از قبل برنامه‌ای برای تمرین نداشتند.

محمد نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: ما از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم که یک جلسه خانوادگی برای حل مشکلات داشته باشیم و اصلا اعتصابی در کار نبوده است. ما عصر تمرین داریم و در این تمرین هم شرکت خواهیم کرد ولی ساعت 4 عصر یک جلسه مهم خواهیم داشت که در آن امیدوارم تکلیف مشکلات تیم مشخص شود.

