به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، آیین نمادین نواخته شدن زنگ «جشن عاطفه‌ها» با هدف ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار در مدارس شهرستان دلگان برگزار شد.

حمیدرضا بامری، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دلگان، در این مراسم بر اهمیت ترویج روحیه نوع‌دوستی و کمک به همنوع در میان دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: همدلی نهادهای حمایتی و خیرین می‌تواند نقش مؤثری در کاهش دغدغه‌های تحصیلی خانواده‌های کم‌برخوردار داشته باشد.

وی از همراهی خیرین و مجموعه‌های حمایتی در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند قدردانی کرد و این مشارکت را جلوه‌ای از مسئولیت اجتماعی و فرهنگ نوع‌دوستی در جامعه دانست.

اهدای بیش از ۶ هزار بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان

رضا عابدی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دلگان نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از دانش‌آموزان، اظهار کرد: ۶ هزار و ۶۳۵ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان تحت پوشش و واجد شرایط توزیع شده است.

وی افزود: از این تعداد، پنج هزار و ۴۳۵ بسته توسط کمیته امداد و هزار و ۲۰۰ بسته نیز با مشارکت خیرین نیک‌اندیش تهیه و به دانش‌آموزان اهدا شده است.

رئیس کمیته امداد دلگان خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین در تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان، گامی مؤثر در حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و فراهم کردن فرصت تحصیل برابر برای دانش‌آموزان است.