اعلام راهکارهای نجات دریاچه ارومیه به دولت/ سناریوهای اصلاح قیمت آب و برق

به گزارش خبرنگار مهر حمید چیت چیان ظهر امروز در حاشیه مراسم امضای قراردادهای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته توسط کارگروه دریاچه ارومیه و پیشنهادهای آماده شده گفت: تا 27 مهرماه سال جاری کارگروه تمام کارشناسی های صورت گرفته در ارتباط با راهکارهای نجات دریاچه ارومیه را جمع بندی و به هیئت دولت ارائه خواهد کرد.

وزیر نیرو در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در ارتباط با سایر تالاب های کشور و تمرکز بر روی دریاچه ارومیه اظهار داشت: اینگونه نیست که اگر امروز فقط درباره دریاچه ارومیه صحبت می شود سایر تالابها فراموش شده باشند چون آنها نیز جزء وظایف وزارت نیرو است و برای آن ها نیز در فکر چاره هستیم.

چیت چیان ادامه داد: روش هایی که برای نجات دریاچه ارومیه اتخاذ می شود تقریبا در تالابهای دیگر نیز عملی خواهد شد. از روش هایی که مورد بررسی قرار گرفته تغییر الگوی آبیاری، تغییر الگوی کشت و جلوگیری از برداشت آب های بی رویه و غیرقانونی از منابع آب سطحی و زیرزمینی است که باید اجرا شود.

وزیر نیرو تاکید کرد: به لحاظ اینکه دریاچه ارومیه حجم بزرگی دارد و سطح آن وسیع است و همچنین یکی از بزرگترین دریاچه های داخلی کشور محسوب می شود از این جهت بیشتر مدنظر قرار گرفته است.

چیتچیان افزود: نگرانی دیگر درباره دریاچه ارومیه این بود که به دلیل شوری دریاچه نمک باقیمانده در اثر خشکی می توان آسیب های زیست محیطی جدی ایجاد کند به همین دلیل بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره برنامه های روشن وزارت نیرو درباره اصلاح تعرفه های آب و برق گرفت: در این زمینه باید بگویم که مسیر پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها که روش هایی در آن وجود دارد دنبال می شود و تا برنامه پنجم قیمت حامل های انرژی به قیمت واقعی برسد و دولت در این زمینه در حال چاره جویی است و ستاد و کارگروه هایی در این بخش تشکیل شد.

چیت چیان با تاکید بر اینکه وزارت نیرو هم مانند همه سازمان ها و نهادهای اجرایی سناریوها و برنامه هایی را برای اصلاح قیمت آب و برق ارائه می کند، گفت: هفته گذشته در دولت گزارش تفصیلی درباره وضعیت آب و منابع آبی کشور ارائه شد.

وی همچنین از تشکیل اولین جلسه شورای عالی آب در دولت یازدهم خبر داد و اظهار داشت: عصر امروز این نشست درباره بررسی مسائل مدیریت منابع آب تشکیل می شود و وزارت نیرو پیشنهادهای روشنی برای این شورا در نظر گرفته است که ارائه می شود.

وزیر نیرو همچنین درباره برنامه های وزارت نیرو برای آبرسانی به روستاها گفت: به مجلس پیشنهاد شد که اعتبارات روستایی را از استانی به ملی تبدیل کنند تا بتوان مدیریت ها را در این بخش بهبود بخشید. در حال حاضر، اعتبارات آبرسانی روستایی در اختیار وزارت نیرو نیست و استانداران و شوراهای برنامه ریزی استان ها در اینباره تصمیم گیری می کنند.

به گفته چیت چیان، اگر هر سال 1000 میلیاردتومان اعتبار متمرکز در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد می توان مجتمع های آبرسانی روستایی را ایجاد کرد. در پروژه های جدید واگذار شده به بخش خصوصی 3 میلیون نفر تحت پوشش قرار می گیرند.