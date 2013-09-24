چهار شب تماشای "شیش و هشت" با تخفیف ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "شیش و هشت" که در زمره آثار کمدی است، اثری به نویسندگی کوروش نریمانی است و داستان معلم عاشقی را روایت می کند که جیرجیر کفش هایش باعث بروز مشکلاتی برای رسیدن به دختر دلخواهش می شود.

نمایش "شیش و هشت" در فضایی فانتزی روایت شده و بازیگران آن در واقع ایفای کاراکتر هایی را عهده دار هستند که از دل نقاشی‌ها بیرون آمده و جان می گیرند. نیما دهقان کارگردان این نمایش سال گذشته نمایش "ترن" را در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه داشت. این نمایش نخستین نمایشنامه کوروش نریمانی است که کارگردانی آن را به فرد دیگری سپرده است.

فرزین صابونی، الهام کردا، سیامک صفری، جواد پولادی و هدایت هاشمی گروه بازیگران این اثر نمایشی را تشکیل می دهند. همچنین نورالدین حیدری‌ماهر به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز، فرشاد فزونی در بخش طراحی و اجرای موسیقی با پروژه همکاری می کنند. همچنین گلناز گلشن، طراحی لباس، منوچهر شجاع، طراحی صحنه و یحیی پاکدل، طراحی پوستر و بروشور کار را بر عهده دارند.

برخی دیگر از عوامل این پروژه نمایشی نیز عبارتند از: مدیر صحنه: احسان خبری، منشی صحنه: محمد گودرزیانی، عکاس: آوا کیایی، روابط عمومی: رکسانا قهقرایی.

بلیت این نمایش در چهار روز اول اجرای آن یعنی از تاریخ جمعه 5 مهر تا سه شنبه 9 مهرماه با تخفیف 25 درصدی برای عموم عرضه شده و در سایت تماشاخانه ایرانشهر به نشانی www.tamashakhaneh.ir قابل دریافت است.