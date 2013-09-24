12 فیلم نامزد نمایندگی سینمای ایران در اسکار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام امیر اسفندیاری(سخنگوی کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی)، در جریان جلسات اولیه فهرستی کوتاه مرکب از دوازده فیلم سینمایی برای بررسی های بیشتر مد نظر قرار گرفته است.

این کمیته با حضور خانم فاطمه معتمدآریا و آقایان مسعود کیمیایی، بهروز افخمی، کمال تبریزی، حسن حسندوست، مسعود رایگان، علیرضا زرین دست، حسین معززی نیا و امیر اسفندیاری، پس از مرور قوانین ومقررات، بحث در خصوص رویکردهای ممکن برای انتخاب فیلم، بررسی فهرست رسمی 53 فیلم به نمایش در آمده در ایران در یک سال گذشته و ارزیابی وضعیت بین المللی عناوین حائز شرایط به فهرستی کوتاه شامل دوازده فیلم رسیده است.

این دوازده عنوان (به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از:"برف روی کاج ها" ساخته پیمان معادی، "بی خود و بی جهت" ساخته عبدالرضا کاهانی، "پذیرایی ساده" ساخته مانی حقیقی، "پله آخر" ساخته علی مصفا، "حوض نقاشی" ساخته مازیار میری، "دربند" ساخته پرویز شهبازی، "دهلیز" ساخته بهروز شعیبی، "قاعده تصادف" ساخته بهنام بهزادی، "کلاس هنرپیشگی" ساخته علیرضا داودنژاد، "گذشته" ساخته اصغر فرهادی، "گناهکاران" ساخته فرامرز قریبیان و "هیس... دخترها فریاد نمی زنند" ساخته پوران درخشنده.

این کمیته، پس از بررسی های تکمیلی جهت انتخاب نماینده ای شایسته برای کشورمان از جهات مختلف، نتایج بعدی را متعاقبا اعلام خواهد کرد.