به گزارش خبرنگار مهر، خامس رودریگز، بازیکن سابق رئال مادرید و تیم ملی کلمبیا، در آستانه بازگشت به فوتبال اروپا قرار دارد و مذاکرات او با باشگاه آولینو ایتالیا به مراحل پایانی رسیده است.

طبق اعلام روزنامه «مارکا»، آولینو که در سری B ایتالیا حضور دارد و هدایت آن را الساندرو نستا مدافع اسطوره‌ای فوتبال ایتالیا بر عهده دارد، مذاکرات پیشرفته‌ای را با خامس رودریگز انجام داده و دو طرف به توافق نهایی بسیار نزدیک شده‌اند.

خامس رودریگز که در حال حاضر بازیکن آزاد است در روزهای اخیر با مسئولان باشگاه آولینو در حال مذاکره بوده و حتی نستا نیز به صورت مستقیم با این بازیکن کلمبیایی گفت‌وگو کرده است. مواضع دو طرف به یکدیگر نزدیک است و تنها موضوع مربوط به مسائل مالی و نهایی شدن ارقام قرارداد باقی مانده است. بر این اساس، احتمال دارد قرارداد این بازیکن به زودی رسمی شود.

خامس رودریگز پس از جدایی از مونترال ایمپکت در لیگ فوتبال آمریکا (MLS) در این پنجره نقل‌وانتقالاتی مورد توجه چند باشگاه قرار داشت، اما در نهایت با بسته شدن بازار نقل‌وانتقالات، همچنان بدون تیم باقی ماند. با این حال، به دلیل آزاد بودن قراردادش، او همچنان می‌تواند با باشگاه جدیدی به توافق برسد و فعالیت خود را ادامه دهد.

باشگاه آولینو در حال حاضر در رده پنجم جدول سری B ایتالیا قرار دارد و تنها سه امتیاز با پالرمو، صدرنشین مسابقات، فاصله دارد. پیوستن خامس رودریگز به آولینو می‌تواند برای این تیم تقویت قابل توجهی در مسیر دشوار صعود به سری A ایتالیا باشد.

خامس رودریگز سابقه بازی در تیم‌هایی همچون رئال مادرید، بایرن مونیخ، موناکو و پورتو را در کارنامه دارد و یکی از شناخته‌شده‌ترین بازیکنان فوتبال کلمبیا در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.