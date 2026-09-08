بذرپاش: شوک هرمز حالا در آمریکا به دیزل رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه شهرسازی دولت شهید رئیسی در فضای مجازی نوشت: شوک هرمز حالا در آمریکا به دیزل رسیده: ۵.۸۸دلار/گالن؛ بالاتر از قله بحران انرژی ۲۰۲۲. حاشیه پالایش هم رکورد ۱۰۸دلار/بشکه را زده. دیزل فقط سوخت نیست؛ قیمت حمل بار، غذا، کشاورزی و تولید را بالا میبرد؛ یعنی گرانی آن، مستقیمترین مسیر انتقال جنگ هرمز به تورم است.
وزیر راه شهرسازی دولت شهید رئیسی با بیان اینکه شوک هرمز حالا در آمریکا به دیزل رسیده نوشت: گرانی دیزل مستقیمترین مسیر انتقال جنگ هرمز به تورم است.
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