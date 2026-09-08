بذرپاش: شوک هرمز حالا در آمریکا به دیزل رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه شهرسازی دولت شهید رئیسی در فضای مجازی نوشت: شوک هرمز حالا در آمریکا به دیزل رسیده: ۵.۸۸دلار/گالن؛ بالاتر از قله بحران انرژی ۲۰۲۲. حاشیه پالایش هم رکورد ۱۰۸دلار/بشکه را زده. دیزل فقط سوخت نیست؛ قیمت حمل بار، غذا، کشاورزی و تولید را بالا می‌برد؛ یعنی گرانی آن، مستقیم‌ترین مسیر انتقال جنگ هرمز به تورم است.