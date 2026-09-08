توقیف ۹ دستگاه موتورسیکلت در هوراند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل فتحی ظهر سه شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی نارضایتی‌های مردمی از ایجاد آلودگی صوتی، مزاحمت و سلب آسایش شهروندان توسط برخی از راکبان موتورسیکلت، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات کنترلی و گشت‌زنی هدفمند، ۹ دستگاه موتورسیکلت را که با ایجاد آلودگی صوتی و حرکات نامتعارف موجب ایجاد مزاحمت و نارضایتی شهروندان شده بودند، شناسایی و متوقف کردند.

سرهنگ فتحی در پایان با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه رفتار هنجارشکنانه و مخل نظم و آرامش عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.