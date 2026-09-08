۷ هزار تبعه غیرمجاز از کهگیلویه و بویراحمد طرد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قائمی عصر سه شنبه در نشست کارگروه اتباع غیرمجاز با اشاره به وضعیت اتباع در استان اظهار کرد: طی سال‌های اخیر ۱۱ هزار تبعه در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده که از این تعداد، ۷ هزار تبعه غیرمجاز از استان طرد شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر وضعیت یک هزار و ۵۰۰ تبعه در استان در حال رصد و بررسی است که از این تعداد، ۳۱۰ نفر مجاز هستند و تابعیت‌هایی از کشورهای عراق، چین، اوکراین، افغانستان و پاکستان دارند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ممنوعیت اقامت اتباع غیرمجاز در استان تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد از جمله مناطق ممنوعه برای اقامت اتباع، به‌ویژه اتباع افغانستانی، محسوب می‌شود و ضوابط قانونی در این زمینه با جدیت اجرا خواهد شد.

قائمی درباره وضعیت فرزندان دارای مادر ایرانی نیز گفت: تاکنون ۱۸۴ سند سه‌جلدی برای فرزندان دارای مادر ایرانی صادر شده است.

وی بر ضرورت نظارت بر وضعیت تحصیلی و اشتغال اتباع تأکید کرد و افزود: با توجه به نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و دانشگاه‌های استان موظف هستند فهرست نهایی دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه را در اختیار اداره امور اتباع استانداری قرار دهند.

قائمی در ادامه درباره فعالیت‌های اقتصادی اتباع اظهار کرد: مجوز فعالیت اقتصادی تنها برای آن دسته از افرادی که دارای همسر ایرانی هستند صادر می‌شود و سکونت افراد دارای مادر ایرانی نیز باید در محدوده کد ملی مربوط به استان احراز شود.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان از استمرار طرح‌های شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز خبر داد و گفت: گشت‌های شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز به‌صورت دوره‌ای و مستمر در دستور کار قرار دارد و با هرگونه سکونت و فعالیت غیرمجاز مطابق قانون برخورد خواهد شد.