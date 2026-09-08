به گزارش خبرنگار مهر، از میان ۲۳ بازیکنی که نام آنها در فهرست نهایی حسین عبدی قرار گرفته، در حال حاضر تنها ۱۵ بازیکن در کنار سه دروازه‌بان در اختیار کادر فنی هستند و همین تعداد نیز با شرایطی متفاوت راهی ژاپن خواهند شد. در این میان، دو بازیکن از این جمع با مصدومیت وارد اردو شده اند.

تیم فوتبال امید بدون ملی پوشان خود در تیم های استقلال و تراکتور و همچنین رضا غندی‌پور، بازیکن شاغل در فوتبال امارات راهی ژاپن می‌شود تا در بازی های ناگویا حضور پیدا کند.

سفر طولانی و دشوار شاگردان حسین عبدی نیز از امشب آغاز خواهد شد. کاروان تیم ملی امید ابتدا تهران را به مقصد شانگهای چین ترک می‌کند و پس از توقف در فردگاه این شهر برای ۸ ساعت راهی اوزاکای ژاپن می‌شود.

ملی‌پوشان امید پس از دو روز حضور در اوزاکا، راهی ناگویا خواهند شد تا خود را برای آغاز بازی‌های آسیایی آماده کنند؛ سفری که در کنار مشکلات مربوط به تعداد نفرات، یکی از دشوارترین مسیرهای آماده‌سازی این تیم پیش از آغاز مسابقات محسوب می‌شود.

امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی زاده و سعید سحرخیزان سه بازیکن استقلالی تیم امید در کنار امیرحسین حسین زاده از تراکتور از چهره های مطرح غایب در تیم امید هستند که قرار است پس از انجام بازی های آسیایی استقلال و تراکتور که روز دوشنبه ۲۳ شهریور خواهد بود خود را به ژاپن برسانند.

تیم امید ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با تیم های چین، کره شمالی و امارات در گروه B بازی می کند.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶:

ایران - امارات؛ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه وِیو کاریا

ایران - چین؛ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه وِیو کاریا

ایران - کره شمالی؛ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (اول مهر ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه وِیو کاریا