بهزاد پاکزاد بهترین عملکرد را بین کمانداران داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی با رقابت ورزشکاران در ماده ریکرو پیگیری شد. در این رقابت بهزاد پاکزاد در گروه خود سوم شد، ساره اسدی به عنوان ششم دست یافت و مریم محمودی با عنوان دهم به کار خود پایان داد. همچنین آمنه مرزوقی به رده دوازدهمی بسنده کرد، نظریان به عنوان هفدهمی دست یافت و غلامرضا رحیمی در روزی که دور از انتظار ظاهر شد به عنوان بهتر از بیست‌وسومی نرسید.



در مسابقات تیمی کمان ریکرو، تیم بانوان کشورمان در سومین دوره بازی‌‌های کشورهای اسلامی به عنوان سوم مرحله مقدماتی دست یافت و تیم آقایان در این بخش چهارم شد. همچنین تیم میکس ایران در مرحله مقدماتی کمان ریکرو مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی به عنوان سومی رسید.



تیراندازان کمان ریکرو فردا تمرین می‌کنند و روز پنجشنبه در مرحله حذفی انفرادی پای به میدان رقابت با حریفان خواهند گذاشت. رقابت کمانداران ریکرو روز شنبه هفته آینده در بخش تیمی و روز دوشنبه در بخش میکس بازی‌های کشورهای اسلامی پیگیری خواهد شد.