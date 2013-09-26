به گزارش خبرنگار مهر، ورزش اول کشور شمال و جنوب نمی‌شناسد و همه جا کشتی، کشتی است؛ گر چه پشتوانه‌ای به‌نام خانواده در شمال ایران باعث شده است تا این ورزش نام نشان بیشتری از شمال کشور داشته باشد ولی در گناوه هم مسئولان کشتی با روی آوردن به انستیتوی کشتی کشور به دنبال راه چاره ای است تا بتواند کشتی گناوه را بهتر معرفی کند و شاگردانش را بر روی سکوهای کشوری قرار دهد.

به همین منظور جواد رفوگر رئیس انستیتوی کشتی کشور یک نیم روز را با کشتی گیران گناوه گذراندند و ما پای صحبت این پیر کشتی نشستیم و در زیر صحبت‌های جواد رفوگر را با هم می خوانیم.

آقای رفوگر در ابتدا بفرمائید چطور شد که به شهرستان گناوه آمدید؟

ابتدا سلام ویژه دارم خدمت مردم خوب بوشهر به ویژه شهر گناوه که شهری بسیار زیبا با مردمی خونگرم و بسیار خوب دارد و سلامتی، تندرستی و موفقیت را برای آنها از خداوند منان خواستارم. من تا کنون به گناوه سفر نکرده بودم و اولین بار است که به این شهر ساحلی زیبا می آیم ولی بوشهر چندین بار آمده بودم بخاطر کارهای متعددی که داشته‌ام.

ولی این سری از تهران مستقیم با آقای پهلوان زاده هماهنگ کردیم که یک روز را حتما به گناوه بیائیم چون که شنیده بودیم که تلاش خوبی را در کشتی دارند و ما هم وظیفه داریم هر کجا که در آنجا به کشتی اهمیت داده می شود و کار می‌کنند تا آنجا که بتوانیم در خدمتشان باشیم و این انگیزه خوبی بود که بیائیم هم از شهر دیداری داشته باشیم.

مهمتر از آن اینکه ببینیم که وضعیت کشتی در گناوه چطور و چگونه است و فعالیت‌هایی که در حال انجام است چطور است و در ازای آن کمک‌هایی که ما می توانیم به کشتی این شهر بکنیم چی است.

کشتی گیران گناوه را چطور دیدید؟

کشتی گناوه همین که ما را تشویق کرد به گناوه سفر کنیم نشان می دهد که انگیزه دارد، شنیده بودم گناوه جوانان خوبی در زمینه کشتی دارد و مسئولین خوبی هم در کنار این ورزشکاران هستند و از نزدیک همه این چیزها برایم ثابت شد.

نظر شما در مورد مسئولین کشتی گناوه چیست؟

آقای پهلوان زاده و دوستانش تلاش بسیار خوبی دارند و ارتباط خوبی هم با انستیتو کشتی دارند. در بحث‌های علمی و آموزشی تلاش دارند سطح کشتی گناوه را بالا تر ببرند. مربیان کار بلدی دارند و چهره های خوبی هم می‌بینم.

ارزیابی شما از مربیان کشتی استان در کلاسی که در بوشهر برگزار شد چه بود؟

اولا این را بگویم که خوشبختانه نسل جوان نسل تحصیل کرده هستند و این تحصیل کرده‌ها دارند وارد کشتی می‌شوند در حالی که زمانی بود که ما در کشتی افراد تحصیل کرده خیلی کمی داشتیم و بیشتر در کارهای آزاد بودند و شغل‌های دیگری داشتند.

ولی خوشبختانه جوانان امروزی به تحصیلات خیلی خوب اهمیت می دهند و همین امر باعث شده است که سطح کیفی کشتی در سطح استان بوشهر خیلی خوب ارتقا پیدا کند و با توجه به اینکه تمامی شهرستان‌های استان بوشهر جوانان بکری دارد و مربیانی که ما با آنها سروکار داریم و در کلاس‌های ارتقا و کارگاهایی که ما برگزار می کنیم برای دانش افزایی اکثرا شرکت می کنند و حضور دارند.

مثلا آقای غریبی در تمامی کلاس‌های ما حضور دارند و این خیلی خوب است و این انگیزه ما را زیاد می کند و مسئولیت ما را در مقابل خیلی سنگین می کند ولی سطح کلاس خیلی خوب بود و امیدبخش است و این را به‌طور قطع عنوان می‌کنم که در آینده از استان بوشهر در تیم ملی کشتی گیران فراوانی خواهیم داشت.

کشتی گناوه برای رسیدن به هدف نهایی چه برنامه‌هایی را باید انجام دهد تا فاصله خود را با کشتی استانی مانند مازندران کم کند؟

همه جای ایران لبریز از چهره های کشتی بلد است منتها تفاوت اینجا با جاهایی مانند مازندران مادران و پدران هستند که به کشتی علاقه دارند و این فرهنگ هم دارد در اینجا تقویت می‌شود و همین موضوع باعث پیشرفت است. ورزش باید مورد توجه خانواده‌ها باشد.

آینده کشتی گناوه را چطور می‌بینید؟

این چهره‌ها اگر با همین سبک و سیاق کار کنند و حمایت بشوند در آینده از همین گناوه در تیم های ملی کشتی گیر خواهند داشت.

آقای رفوگر از حضور دوباره کشتی در المپیک چه احساسی دارید؟

خیلی خوشحالم، روزی که این اتفاق افتاد بسیار شب قشنگی برای من بود و ایران در این زمینه خیلی خوب کار کرد و در مسابقات جام جهانی کشتی در تهران مردم خوب ما در سالن 12 هزار نفری بیش از 18 هزار نفر حضور داشتند و نمایندگان(فیلا) و همچنین کشورهای صاحب کشتی حضور داشتند و این استقبال پرشکوه را دیدند.

دو نشست آن زمان در هتل استقلال برگزار شد و بحث‌های خیلی خوبی انجام گرفت همچنین کمپینگ‌های خیلی خوبی در دنیا بر پاشد و IOC فکر می‌کرد کشتی در دینا مرده است ولی وقت این همه شور و هیجان و استقبال را دید دانستند که کشتی را همه دنیا دوست دارند.

درست است که کشتی ورزش اول ما ایرانیان است و علاقمندان خیلی زیادی دارد ولی IOC دید که کشتی را نمی تواند از المپیک حذف کند آن هم المپیکی که با کشتی شروع شده است.

لذا در حدود این یک سال و نیم حرکت های خیلی خوبی انجام گرفت و این باعث غرور شد و من خیلی خوشحال شدم که کشتی دوباره به جایگاه حقیقی خود در المپیک برگشت و این باعث انگیزه بیشتر برای کار کردن ما شد.

وظیفه انستیتو بین المللی کشتی چیست؟

دانش افزایی، ارتقا سطح کیفی، پژوهش و درجه بندی مربیان. انستیتوی کشتی در نظر دارد هر هفته به یک استان برود و از نزدیک روند کشتی را ببیند و آموزش های مورد نیاز هم داده شود.

ما در انستیتو کمیته‌های تخصصی تشکیل دادیم که اساتید دانشگاه عضویت دارند و همین هم باعث شده در زمینه های مختلف به روز شویم. مثلا ما دیروز در بوشهر کلاس کنترل داشتیم، بحث آنالیز را داشتیم، کشتی باروز و اکبری را با بچه ها آنالیز کردیم.

فکر نمی‌کنید امکانات استان‌ها نسبت به پایتخت محدود است؟

شما فکر نکنید ما در تهران روی پر قو نشستیم. هدف ما آموزش است و بحث آموزش بحث یک روز و دو روز نیست، باید توجه خاصی به کشتی شود چون ورزش اول کشور است.

سابقه کاری شما در کشتی چیست؟

رئیس انستیتو بین المللی کشتی، پنج بار دبیر فدراسیون بوده ام، یک بار رئیس فدراسیون کشتی، چند سال نیز مربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان بوده ام.

آیا تفاوتی بین مربی تمرین دهنده با کوچ وجود دارد؟

کوچ با تمرین دهند متفاوت است؛ ممکن است یه کوچ خوب تمرین دهنده خوبی نباشد و اینها باید تفکیک و شناسایی شوند و با آموزشهایی که می بینند کشتی را باید در تمام استان‌ها تقویت کنند.

آیا برنامه خاصی برای کشتی دارید؟

بله، قصد داریم کارگاه های آموزشی بر پا کنیم و از کشتی گیران صاحب سبک دعوت کنیم و از تجربیات و علم آنها استفاده کنیم، کشتی گیرانی مانند بلاوازوف را دعوت کنیم تا برای کشتی گیران ما بالا تنه و فنهای پرتابی را که شگرد داشت باز کند.

نقش انستیتو در قهرمانی‌های تیم ملی چه بوده است؟

سهم اصلی برمی گردد به حوزه فنی تیم ملی کشتی و ما هم در کنار آن دوستان بودیم و ارتباط تنگاتنگی بین مدیران تیم های ملی و انستیتو وجود دارد. انستیتو جز همکاران حوزه فنی است.

حال و روز فعلی تیم ملی کشتی را چگونه می بینید؟

من قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را به همه ملت ایران بخصوص مردم شریف استان بوشهر تبریک عرض می‌کنم. طی این دو سالی که آقای رسول خادم وارد کشتی شده‌اند تلاش های بدون وقفه‌ای را داشته اند و هیچ وقت سابقه نداشته که تیم ملی ما از مسابقات جهانی یا المپیک برگردد و بعد از آن شش ماه تمرینات تعطیل نباشد.

ولی خوشبختانه با وجود آقای خادم بعد از المپیک دیدیم که بعد از یک هفته اردوهای کشتی شروع شد و این عمل نوید این روزها را می‌داد و کشتی کار استمرار است.

شما اگر در کشتی کارتان استمرار داشته باشد و از تنگناها و موانع هراسی نداشته باشید قطعا می توانید موفق باشید ولی نتیجه ای که کشتی آزاد ما گرفته است واقعا حاصل زحمت گروه است که مسئولین فدارسیون، کارمندان فدراسیون، کادر فنی و مدیریت فنی و کشتی گیران بود که توانسته اند این افتخار را برای کشتی ما به ارمغان بیاورند.

وضعیت بد کشتی گیران جوان تیم ملی را در مغلستان چگونه ارزیابی می کنید؟

متاسفانه آن تنها یک اتفاق بود و شرایط بدی بود و دیگر تکرار نخواهد شد.

حرف پایانی؟

من از اعضای شورای شهر گناوه خواهش می کنم که به کشتی برسند هر چند که آقای پهلوان زاده خود رئیس شورای شهر است. فوتبال جایگاه خود را در کشور پیدا کرده است و فوتبال یک ورزش نیست بلکه یک صنعت است و بودجه خاص خودش را دارد ولی کشتی یک ورزش فقیر است و بی پول، کشتی گیر و مسئولین کشتی فقیر هستند و من خواهش می کنم که مسئولان کشتی گیران را ساپورت کنند.

نوید این را به فرماندار، اعضای شورای شهر و مسئولین شهر می دهم که اگر به کشتی برسید همین شهر گناوه در آینده به اندازه انگشتان یک دست ملی پوش خواهد داشت و امیدوارم که این حمایت صورت بگیرد و با توجه به بازگشت کشتی به المپیک این حمایت لازم است و امیدواریم این توجه صورت بگیرد.

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