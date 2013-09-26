میزان درآمد ارزی شاخص انتخاب صادرکننده برگزیده اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بيك زاده بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با تشکل استانی انتخاب صادرکنندگان برگزیده اردبیل اضافه کرد: شاخص ها و معیارهای دیگری نیز برای انتخاب صادرکننده نمونه استان در نظر گرفته شده که شامل تمام زمینه های فعالیتی گروه های صادرکننده است.

وی طرح توسعه فعاليت و جذب سرمايه گذاري خارجي، حفظ و توسعه بازارهاي هدف، سابقه فعاليت صادراتي و مهارتهاي فني و تخصصي شركتها در امر صادرات نظیر آموزشهاي تخصصي، ثبت برند ، دارا بودن واحد تحقيق و توسعه و... را از دیگر معیارهای انتخاب برشمرد.

معاونت توسعه تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: همچنین صدور محصولات فناوري، فعاليت هاي بازاريابي و تبليغات، دارا بودن وب سايت دو زبانه، کسب گواهي نامه هاي معتبر ملي و بين المللي، عضويت در تشكل هاي صادراتي و... از دیگر معیارهای ارزیابی برای این انتخاب است.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان برتر و برگزیده این استان همزمان با روز ملی صادرات در اردبیل معرفی خواهند شد، ادامه داد: فرایند ثبت نام از صادرکنندگان استان تا پنجم شهریور تعیین شده بود که با اتمام این مهلت، ثبت نام کنندگان باید مستندات درخواست شده باید ارائه می کردند.

بیک زاده با اشاره به اتمام این فرآیند، از تشکیل كارگروه استاني برای رسیدگی به این مستندات و انتخاب صادرکنندگان برگزیده خبر داد و متذکر شد: صادركنندگان برگزيده استاني در مراسم روز ملي صادرات مورد تقدير قرار گرفته و از امتیازهای آن برخوردار خواهند شد .

وی هدف از انتخاب و معرفی صادركنندگان برگزيده استاني را فرهنگ سازي صادراتی، ارائه الگوهاي عملی به توليد كنندگان و صادر كنندگان، شناسايي صادركنندگان فعال، تسریع فعاليت های صادرکنندگان و... اعلام کرد.