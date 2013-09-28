افزایش 7 تا 14 درصدی نرخ مکالمات در صورت موافقت دولت

مظفر پوررنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تعرفه های مخابراتی با توجه به سررسید صورتحسابهای دوره پنجم - اول مرداد تا مهر - اظهار داشت: هم اکنون نرخ مکالمات تلفن ثابت به ثابت مانند گذشته و به ازای هر پالس مکالمه 58.71 ریال مطابق تعرفه گذاری شورای رقابت محاسبه می شود؛ در همین حال با توقف طرح یکسان سازی کدهای استانی، مبلغ آبونمان نیز که قرار بود 900 تومان باشد همان 30 تومان محاسبه می شود و برای نرخ های مکالمه با تلفن همراه با توجه به یکسان سازی جابجایی، منتظر دستور دولت برای تغییر نرخ ها هستیم.

وی با بیان اینکه مذاکرات تنگاتنگی طی چند روز اخیر با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تعیین تکلیف نرخ های مخابراتی صورت گرفته است، گفت: مخابرات پیشنهاد دریافت آبونمان ماهانه 900 تومانی را به ازای اجرای طرح یکسان سازی کدهای شهرستانها پیشنهاد داده است.

پوررنجبر با اشاره به توقف اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تغییر نرخ ها افزود: پیشنهاد مخابرات برای تامین هزینه های این طرح، همان چیزی است که در مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که در صورت اجرای این مصوبه، تنها 7 تا 14 درصد در نرخ های پایه افزایش قیمت خواهیم داشت.

وی یکسان سازی کدهای استانی تلفن ثابت و حذف جابجایی مکالمات تلفن همراه را به نفع مشترکان عنوان کرد و گفت: مخابرات به دلیل هزینه های بسیار، تمایلی به هم کدی تلفن ثابت نداشت اما با اصرار و تاکید وزیر ارتباطات دولت دهم این طرح در 4 استان تهران، قم، مرکزی و البرز اجرایی شد که وزیر ارتباطات دولت یازدهم دستور توقف آن را صادر کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه جبران هزینه های طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی، باید به نوعی از سوی دولت تامین شود، افزود: به هیچ وجه افزایش 60 تا 100 درصدی نرخ های مخابرات را با اجرای تعرفه های جدید تایید نمی کنیم و براساس محاسبات صورت گرفته، در صورتیکه نرخ های جدید مخابرات اعمال شود تنها 7 تا 14 درصد در نرخ های پایه تلفن همراه و ثابت افزایش قیمت خواهیم داشت.