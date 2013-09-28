به گزارش خبرنگار مهر، اردوی هفتگی تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در مسابقات جام جهانی کوچک برزیل از دو هفته پیش آغاز شد و بازیکنان از روز شنبه تا دوشنبه در اردوی تیم ملی حضور می‌یابند. با این حال تیم فوتسال گیتی پسند هفته گذشته به خاطر سیاست‌های باشگاه خود، اجازه نداد پنج بازیکن این تیم به اردوی تیم ملی بروند.

این مسئله باعث افزایش تنش میان کمیته فوتسال و باشگاه گیتی پسند اصفهان شد و دو طرف با هم درگیری رسانه‌ای پیدا کردند. رضا لک سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند هفته گذشته گفته بود با خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی به توافق رسیده و احتمالا از این هفته بازیکنان به اردوی تیم ملی خواهند رفت.

با این حال گیتی پسند برای دومین هفته پیاپی از در اختیار قراردادن بازیکنانش به تیم ملی خودداری کرد. محمد طاهری، محمد کشاورز، طه مرتضوی، سپهر محمدی و احمد اسماعیل‌پور پنج بازیکن ملی پوش گیتی پسند هستند که با دستور باشگاه، در تمرین این تیم اصفهانی حضور خواهند داشت. گیتی پسند روز جمعه در چارچوب هفته چهارم به مصاف هلال احمر تبریز رفت و با نتیجه یک بر یک متوقف شد. بازیکنان این تیم صبح امروز به اصفهان رسیدند تا خود را برای بازی بعدی آماده کنند.