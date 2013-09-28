به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و نفت تهران حواشی جالبی به دنبال داشت که از آن جمله می توان به حضور 12345 نفر تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز اشاره کرد.

این دیدار در شرایطی که در یک روز تعطیل و در وضعیت آب و هوایی خوب به انجام رسید، استقبال چندان زیادی از سوی تماشاگران به عمل نیامده بود. با این حال تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه عدد جالب 12345 بود.

کریم انصاری فرد در دقیقه هشتم این دیدار چهارمین گل فصل خود را به ثمر رساند. این مهاجم اردبیلی پس از اینکه دروازه نفت تهران را گشود، به سمت مجید جلالی رفت و با در آغوش گرفتن او خوشحالی اش را با مربی تیمش تقسیم کرد.

در غیاب مرتضی اسدی و علی کریمی که هر دو به دلیل مصدومیت از حضور در این بازی محروم بودند، محمد نصرتی برابر تیم نفت بازوبند کاپیتانی تیم تراکتورسازی را به بازو داشت.

محمد ایرانپوریان مدافع راست تیم تراکتورسازی در آخرین دقیقه نیمه اول این بازی به دلیل مصدومیت از ناحیه چشم قادر به ادامه مسابقه نشد. این بازیکن از ابتدای نیمه دوم جای خود را به میلاد فخرالدینی داد.

مهرداد اولادی مهاجم تیم نفت تهران که در دقیقه 26 از داور کارت زرد گرفت، نسبت به تعویض خود در دقیقه 68 معترض بود و با ناراحتی زمین مسابقه را ترک کرد.

تماشاگران در طول بازی مجید جلالی سرمربی تیم تراکتورسازی را تشویق کردند. جلالی هم در کنفرانس خبری از حمایت و تشویق هواداران تیمش تشکر کرد.

حامد لک دروازه بان تیم تراکتورسازی تبریز در دقیقه 90 به دلیل اتلاف وقت با کارت زرد داور مسابقه جریمه شد. کریم انصاری فرد دیگر بازیکن اخطاری تراکتورسازان در این بازی خانگی بود.