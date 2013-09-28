لیلا چیت چی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چند ماه اخیر به دلیل تغییر قیمت هایی که اتفاق افتاد، خیلی از داروخانه ها چندین بار قیمت هایشان تغییر پیدا کرد و این امر مشکلاتی را برای بیماران ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه ملاک ما قیمت درج شده در سایت سازمان غذا و دارو است، افزود: بازرسان ما به طور دائم از داروخانه ها بازدید می کنند و اگر مردم شکایتی از داروخانه ها دارند می توانند به صورت تلفنی و یا با مراجعه به این معاونت شکایات خود را با ما در میان بگذارند.

وجود 35 داروخانه در شهرستان رفسنجان

چیت چی تعداد داروخانه های سطح شهرستان رفسنجان و انار را 35 داروخانه عنوان کرد و گفت: از این تعداد دو داروخانه به صورت شبانه روزی و یک داروخانه نیز در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) به مردم خدمت رسانی می کنند.

وی در ادامه تعداد داروسازان شهرستان را 30 نفر اعلام کرد و افزود: ساخت داروهای ترکیبی یکی از وظایف مهم داروخانه ها است و در گذشته نیاز به دریافت مجوز برای ساخت داروهای ترکیبی نبوده اما اخیرا باید برای ساختن این داروها مجوز بگیرند.

لوازم بهداشتی را از مراکز مجاز دریافت کنید

سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از مردم خواست لوازم آرایشی و بهداشتی خود را از مراکز مجاز دریافت کرده و در هنگام خرید به برچسب و مهر استاندارد دقت کنند.

وی تصریح کرد: اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی این معاونت به طور مستمر از فروشگاهها و مغازه های عرضه این محصولات بازدید کرده و در صورت مشاهده تخلف، با هماهنگی اداره اماکن با آنها برخورد می کند.

لزوم پرهیز از مصرف خودسرانه دارو

سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با بیان اینکه مردم از مصرف خودسرانه دارو پرهیز کنند، تصریح کرد: به هنگام مراجعه به داروخانه نسخه خود به مسئول فنی داروخانه تحویل دهند و اگر سوالی دارند با داروساز مشورت کنند.

وی افزود: مردم می توانند در صورت نیاز سوالات دارویی و شکایات خود را از طریق شماره تلفن 8220045 با ما در میان بگذارند.

چیت چی تاکید کرد: مردم مطمئن باشند به شکایات آنها رسیدگی خواهد شد و نتیجه را به آنها اطلاع خواهیم داد.

