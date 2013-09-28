به گزارش خبرگزاری مهر، "حامد حدادی" که فصل گذشته برای آخرین بار با پیراهن فینیکس سانز به میدان رفت روز گذشته با انعقاد قراردادی به ارزش یک و سه میلیون دلار به تیم سیشوآن که به تازگی به لیگ برتر بسکتبال چین صعود کرده، پیوست.

حدادی در رقابتهای قهرمانی آسیا که ماه گذشته در فیلیپین برگزار شد به عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات لقب گرفت. این بازیکن به تازگی با تیم نیویورک نیکس هم تمرین کرده بود اما با این تیم به توافق نرسیده بود.

حامد حدادی در فصل 14-2013 شش بار با پیراهن فولاد ماهان اصفهان به میدان رفت و به طور میانگین 17/5 امتیاز در هر بازی کسب کرد و 12/3 ریباند داشت.

حدادی پیش از این در تیم‌های ممفیس گریزلیز و تورنتو رپتورز هم بازی کرده است.