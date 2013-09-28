عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه گفتگوی اولیه اوباما و روحانی به معنای مذاکره نیست، اظهار داشت: این گفتگو ها پیش مذاکره است و مبنای مذاکرات آتی را مشخص می کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی برای مذاکرات گارد نگرفته است، اظهار داشت: موضع گیری روحانی در سازمان ملل و پافشاری بر اصول قابل تقدیر است.

مصری گفتگو را اولین مرحله مذاکره خواند و گفت: گفتگو مرحله ای برای مذاکره و مذاکره مرحله ای برای تنش زدایی و رسیدن به چارچوب است و در مراحل بعدی بر قراری رابطه و دوستی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه گفتگو با آمریکا به معنای برقراری رابطه و دوستی نیست، اظهار داشت: آن چه تا الان انجام شده گفتگویی است برای ارزیابی انجام مذاکرات با آمریکا و تا مرحله برقراری رابطه راه طولانی باقی است.

مصری ادامه داد: الزامی وجود ندارد که مذاکرات و یا ارتباطات بین المللی به دوستی ختم شود بسیاری از کشور های دنیا با هم ارتباط دارند ولی رابطه دوستانه ای بین آن ها وجود ندارد. دوستی رابطه ای است که با نزدیکی های فرهنگی و اجتماعی ایجاد می شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : بعید می دانم با پیشینه تاریخی روابط ایران و آمریکا رابطه دوستی محقق شود، این مذاکرات و تعاملات برای دفع شر و ضرر صورت می گیرد.

وی با اشاره به ادعای رسانه های آمریکایی مبنی بر درخواست روحانی برای گفتگو تلفنی با اوباما اظهار داشت: نباید اصل انجام مذاکرات را فدای این فرعیات کرد، اگر اصرار گفتگو از ایران بوده و آمریکا تسلیم ایران شده، هم برای ما توفیق است در صورتی که در خواست تماس از طرف آنها بوده باشد هم برای ما توفیق است.

مصری ادامه داد: در سخنرانی‌ها و رایزنی‌های روحانی در نیویورک استراتژی نرمش قهرمانانه با تاکید بر اصل حفظ حق ملت ایران در دست یابی به انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم لحاظ شده است.

وی تصریح کرد: در فضای جدیدی که ایجاد شده طرفین می توانند از فرصت ها استفاده کنند و اشکالات خود را در روند مذاکرات اصلاح نمایند. این مذاکرات فرصتی پیش روی ایران و غرب است. در مذاکرات قبلی غرب پیش شرط می گذاشت و به همین دلیل مذاکرات به نتیجه نمی رسید.

مصری ادامه داد: ایران نیز باید از اشتباهات خود درس بگیرد اگر در رفتار ها و برخورد ها طوری رفتار می کردیم که با گفتمان دیپلماسی جهان تفاوت داشت، باید در مذاکرات جدید ضمن حفظ اصول، در رفتارها نرمش داشته باشیم.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مجموعه دستاورد های سفر رئیس جمهور به نیویورک را برای گفتگو های ابتدایی مثبت ارزیابی کرد و گفت: با گفتگو های صورت گرفته مبنای مذاکرات آینده مشخص شده است.

وی تاکید کرد: در صورتی که غرب بخواهد برای ادامه مذاکرات مجددا شروطی را مطرح کند و بازی برد را فقط به نفع خود داشته باشد، دستش برای ملت ایران و دنیا رو می شود، اما در صورتی که هدف دست یابی ملت ایران به حقوق خود باشد بازی برد - برد رقم می خورد.