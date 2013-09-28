به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تایمز آو اسرائیل"، زاچی هانِگبی -از حزب نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و عضو کمیته امور خارجه و دفاعی کنست- در مصاحبه‎ امروز خود با "رادیو اسرائیل" گفت که حتی باراک اوباما نیز این حق را برای آنها پذیرفته است.

وی که سال‎ها سابقه نمایندگی مجلس و همچنین وزارت دادگستری، اطلاعات و امور هسته‎ای را دارد، حرف‎های اخیر نتانیاهو را در زمینه این که روحانی تصمیم‎گیرنده اصلی در بحث هسته‎ای نیست را تکرار کرد و قدرت وی را محدود دانست.

هانگبی خواستار تشدید تحریم‎ها علیه ایران شد و زمان کنونی را مناسب‎ترین برای اقدام فوق دانست. وی مدعی شد تحریم‎ها باعث میلِ ایران به مذاکره با قدرت‎های جهانی شده است.

پیش از این نیز وی اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی اواخر امسال تصمیم خواهد گرفت چه اقدامی انجام دهد.

وی در همایشی در موسسه سیاست خاورنزدیک واشنگتن در ماه مه مدعی شده بود: "در حال نزدیک شدنِ بیش از پیش به نقطه بدون بازگشت هستیم. باید تصمیم بگیریم. امسال، حداکثر اول 2014. باور دارم آینده اسرائیل نمی‎تواند وابسته به دیگران -حتی بهترین متحدانمان- باشد.

روزنامه صهیونیستی خاطر نشان کرد صحبت‎های هانگبی یک روز پس از آن صورت گرفت که ایران و آمریکا، هنگامی که رئیس جمهور باراک اوباما با رئیس جمهور ایران -حسن روحانی- تماس گرفت و توافق کردند تا با همکاری مشکل هسته‎ای را حل کنند، گام بزرگی به سمت پایان سه دهه قطع رابطه برداشتند.

مقامات صهیونیستی مکرراً نسبت به این گونه تماس‎ها و بهبود روابط ابراز نگرانی و ناراحتی کرده‌اند و مدعی شده‌اند اقدامات فوق تنها برای کسب فرصت بیشتر برای پیش‎برد برنامه هسته‎ای است.