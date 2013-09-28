به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تایمز آو اسرائیل"، زاچی هانِگبی -از حزب نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و عضو کمیته امور خارجه و دفاعی کنست- در مصاحبه امروز خود با "رادیو اسرائیل" گفت که حتی باراک اوباما نیز این حق را برای آنها پذیرفته است.
هانگبی خواستار تشدید تحریمها علیه ایران شد و زمان کنونی را مناسبترین برای اقدام فوق دانست. وی مدعی شد تحریمها باعث میلِ ایران به مذاکره با قدرتهای جهانی شده است.
پیش از این نیز وی اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی اواخر امسال تصمیم خواهد گرفت چه اقدامی انجام دهد.
وی در همایشی در موسسه سیاست خاورنزدیک واشنگتن در ماه مه مدعی شده بود: "در حال نزدیک شدنِ بیش از پیش به نقطه بدون بازگشت هستیم. باید تصمیم بگیریم. امسال، حداکثر اول 2014. باور دارم آینده اسرائیل نمیتواند وابسته به دیگران -حتی بهترین متحدانمان- باشد.
روزنامه صهیونیستی خاطر نشان کرد صحبتهای هانگبی یک روز پس از آن صورت گرفت که ایران و آمریکا، هنگامی که رئیس جمهور باراک اوباما با رئیس جمهور ایران -حسن روحانی- تماس گرفت و توافق کردند تا با همکاری مشکل هستهای را حل کنند، گام بزرگی به سمت پایان سه دهه قطع رابطه برداشتند.
مقامات صهیونیستی مکرراً نسبت به این گونه تماسها و بهبود روابط ابراز نگرانی و ناراحتی کردهاند و مدعی شدهاند اقدامات فوق تنها برای کسب فرصت بیشتر برای پیشبرد برنامه هستهای است.
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