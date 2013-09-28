محمدعلی نجفی، پیش از ظهر شنبه در مراسم رونمایی از جام شیردال باستانی به خبرنگار مهر گفت: این شی تاریخی باید توسط محققان و پژوهشگران مورد بررسی قرار گیرد تا تاریخ دقیق ساخت آن مشخص شود و بعد در موزه ملی ایران به عنوان یکی از آثار تاریخی ایران به نمایش درآید.

وی گفت: این جام دارای سه ریتون است در حالی که جام های دیگر دارای یک یا دو ریتون بوده‌اند و این اثر منحصر به فرد است.

نجفی با بیان اینکه جنس این ریتون سیمین است، گفت: روز پنجشنبه از وزارت امور خارجه آمریکا در تماسی گفتند هدیه ای برای ایران داریم، این هدیه یکی از اشیای تاریخی است که در آمریکا از سال 2003 توسط اداره مبارزه با قاچاق اشیای تاریخی ضبط شده بود و ما آن را نگه داشته بودیم تا در فرصتی مناسب آن را به ایران هدیه کنیم.

وی گفت: این شی بیش از 700 سال قدمت دارد، منتها به صورت دقیق نمی توان تاریخ ساخت آن را اعلام کرد تا زمانیکه پژوهش لازم روی آن انجام شود چون به نظر می رسد این شی متعلق به دوره هخامنشیان باشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: سال 2000 این شی از سوئیس به آمریکا منتقل شده بود و همه فکر می کردند که متعلق به سوریه است، اما بعد از آنکه بررسیهای لازم انجام شد اعلام کردند این شی ایرانی است و جزو اموال غاری در منطقه پل دختر لرستان بوده است.

نجفی گفت: مقامات آمریکایی اعلام کردند ما خوشحالیم که این اثر را به ایران هدیه کرده ایم.

محمدعلی نجفی جام شیردال را به زاهدی نماینده موزه ملی ایران و حراست میراث فرهنگی در محل پاویون دولت فرودگاه مهرآباد تحویل داد.