دستگیری یک مجرم سابقه دار در سرپل ذهاب/ تشکر مردم از نیروی انتظامی

سرهنگ علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این مجرم سابقه دار که برای شهروندان شهرستان سرپل ذهاب مزاحمت ایجاد کرده و آرامش آنها را مختل کرده بود دستگیر و به مراجع قانونی تحویل داده شد.

کریمی گفت: این فرد که مردان محمدی نام دارد به خاطر ارتکاب جرائمی مثل زورگیری با سلاح سرد، سرقت، درگیری و چاقو کشی تحت تعقیب بود که دستگیر و به دام افتادن او در ملاء عام به مردم اعلام و موجب خوشنودی و رضایت مردم شد.

وی ادامه داد: کسانی که مخل آسایش عمومی می شوند و می خواهند امنیت جامعه را بر هم بزنند باید بدانند که با سد محکمی مثل نیروی انتظامی مواجه هستند و ما با چنین افرادی به هیچ عنوان مماشات نمی کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سرپل ذهاب در پایان از مردم خواست با نیروی انتظامی در راستای مبارزه با هرگونه آسیب اجتماعی همکاری داشته باشند و برای اینکار از شماره تلفن های 110 و 191 برای بیان گزارشات و شکایات خود استفاده کنند.

گفتنی است در شهرستان سرپل ذهاب پس از به دام افتادن این مجرم مردم با شعار های نیروی انتظامی تشکر تشکر قدر دانی خود را از مأمورین خدوم انتظامی این شهر اعلام کردند.