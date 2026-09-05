جلد نخست «المناهل فی شرح ریاض المسائل» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که حاصل تقریر ابحاث فقهی شیخ محمداسماعیل وحید خراسانی (دامت برکاته) است، به قلم حجتالاسلام شیخ زهیر تمیمی به رشته تحریر درآمده است.
«ریاض المسائل» اثر ماندگار فقیه نامدار شیعه، صاحب ریاض (آیتالله سید علی طباطبایی حائری)، همواره یکی از منابع کلیدی در فقه استدلالی بوده است.
کتاب «المناهل» با هدف تنقیح و شرح این مباحث، در مجلد نخست خود به بررسی تخصصی «کتاب الطهارة» و احکام مربوط به «آبها» پرداخته است. این اثر که با دقت علمی بالا و بیانی نظاممند تدوین شده، میتواند راهگشای طلاب سطوح عالی، پژوهشگران علوم دینی و علاقهمندان به فقه شیعه باشد.
این کتاب به همت «مدرسه امام باقرالعلوم (ع)» و با همکاری انتشارات «دلیل ما» منتشر و جهت استفاده جامعه علمی عرضه شده است.
نظر شما