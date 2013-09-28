صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تغییرات در کادر فنی این تیم ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: در نظر داریم تغییراتی را اعمال کنیم. اسکوچیچ مربی خوبی است ولی شرایط به گونه‌ای پیش رفته که به نظر می‌رسد ادامه همکاری به نفع هیچکدام نخواهد بود.

وی در خصوص ادامه تمرینات تیم ملوان خاطرنشان کرد: تمرینات زیر نظر اسکوچیچ برگزار می‌شود و فعلا تغییری اعمال نشده است. هرگونه تغییری می‌بایست با نظر هیات مدیره صورت گیرد و باید تا آخر هفته که نشست هیات مدیره برگزار می‌شود، صبر کنیم. تا آن زمان هم تمرینات تیم زیر نظر اسکوچیچ برگزار خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی در پاسخ به این زمان که چه زمانی برای بازگرداندن پورغلامی به ملوان با باشگاه تراکتورسازی مذاکره خواهد کرد؟، اظهار داشت: پورغلامی مربی تیم تراکتورسازی است و نمی‌توانم با او صحبت کنیم.

درودگر همچنین گفت: از طرفی باید ببینیم که هیات مدیره ملوان چه تصمیمی را برای اسکوچیچ اتخاذ می‌کند. اگر این مربی رفتنی شد آن وقت با باشگاه تراکتورسازی مذاکره خواهم کرد.