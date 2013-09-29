کوسه ها منبع درمانی جدید برای سرطان سینه

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان امیدوارند آنتی بادی های یافت شده در این ماهی غول پیکر در اعماق دریا به ارائه هرسپتین جدید منجر شود.

هرسپتین که به عنوان بزرگ ترین توسعه و پیشرفت در درمان سرطان سینه طی 25 سال اخیر تقدیر شده است، بیش از یک دهه از عرضه آن می گذرد و توانسته بویژه اشکال دارای رشد سریع و شایع سرطان سینه را درمان کند.

اما هرسپتین بر روی تمامی موارد ابتلا به سرطان سینه موثر نیست و گاهی اوقات فقط درمان موقتی را برای بیمار فراهم می کند از این رو محققان بر لزوم ارائه درمانهای موثر جدید تاکید دارند.

دانش پژوهان معتقدند سیستم ایمنی قدرتمند کوسه می تواند پاسخی برای درمانهای نوین باشد.

محققان دانشگاه آبردین انگلیس پروتئین HER2 را که بر روی سطح تومور می نشیند و رشد سرطان را تسریع می کند، گرفتند و آن را به کوسه ها ترزیق کردند تا سیستم ایمنی کوسه آنتی بادی هایی را برای مبارزه با این پروتئین بسازد.

هلن دالی مجری این تحقیقات گفت: در این فرایند آزاری به کوسه ها نرسید بلکه یک تزریق ساده به باله آنها صورت گرفت. پس از دو ماه از دم این کوسه ها نمونه خون گرفته شد.

محققان امیدوار بودند این خون حاوی آنتی بادی هایی علیه پروتئین HER-2 باشد و بتواند مانع از رشد و گسترش سلول های سرطانی شود. نسخه مصنوعی این آنتی بادی ها می تواند به عنوان دارو استفاده شود.

آنتی بادی کوسه ها بسیار مهم هستند چرا که می توانند با رسوخ به فضاهای بسیار ریز، به بخش هایی از پروتئین HER-2 دست بیابند که دیگر داروها قادر به رسیدن به آنجا نیستند.

دکتر دالی می گوید هرسپتین داروی بسیار مهمی است اما برخی از زنان به آن جواب نمی دهند و برخی دیگر نیز پس از مدتی مصرف دارو، در برابر آن مقاوم می شوند.

این آزمایش ها بر روی کوسه های پرستار که موجودات بزرگ اما مطیعی هستند صورت گرفت.

پژوهشگران یک کلونی خاص از این کوسه ها را در آکواریومی در بالتیمور آمریکا نگه داری می کنند و نمونه های خونی را برای تحلیل های بیشتر به آزمایشگاه دکتر دالی ارسال کردند.

دکتر دالی که این نمونه خون را از دم کوسه ها گرفته است می گوید کوسه های پرستار به خاطر طبیعت آرام شان انتخاب شدند. به گفته وی نمونه برداری از خون کوسه های سفید بزرگ تقریبا غیر ممکن است.

این پژوهشگران می گویند دستکم یک دهه دیگر تا انجام نخستین آزمایش داروهای ساخته شده به این شیوه، بر روی زنان زمان باقی است.

دکتر کاتلین پالفرامن از مرکز پیشرفت سرطان سینه، می گوید هنوز باید به ارائه درمانهای جدید برای سرطان سینه ادامه دهیم.