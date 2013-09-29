تیم نوجوانان همدان به مسابقات کشوری هاکی اعزام می شوند

محمدرضا امینیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر و با بیان اینکه این دوره از مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی استان قم برگزار می شود، افزود: مسابقات قهرمانی هاکی از دوشنبه هشتم مهرماه شروع می شود و تا جمعه دوازدهم مهرماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات در دو گروه هفت تیمی برگزار می شود، بیان داشت: در مسابقات قهرمانی هاکی 14 تیم حضور دارند.

امینیان با اشاره به اینکه امروز تیم هاکی همدان به این مسابقات اعزام می شود، عنوان داشت: در این دوره از مسابقات از هر گروه دو تیم بالا می آید و رده بندی و فینال انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت تیم هاکی همدان خوب است، ابراز داشت: تیم هاکی همدان از تمرینات خوب و کافی بهره مند بوده و انتظار می رود در مسابقات قهرمانی کشور نتیجه خوبی بگیرد.

امینیان با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات در دو گروه الف و ب برگزار می شود، گفت: تیم های مرکزی، سمنان، آذربایجان شرقی، قم، لرستان، کرمانشاه و کرمان در گروه الف حضور دارند.

دبیر هیئت هاکی استان همدان با بیان اینکه تیم های اصفهان، ایلام، گلستان، آذربایجان غربی، همدان، هرمزگان و مازندران نیز در گروه "ب" حضور دارند، اظهار داشت: تیم هاکی همدان 12 نفر است که به سرپرستی عارف محمدی و مربی گری حسین جعفری به قم اعزام می شوند.

امینیان در پایان گفت: تیم هاکی همدان در گروه ب قرار گرفته و با تیم های خوبی به رقابت می پردازد.