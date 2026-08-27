به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا باوقار شامگاه چهارشنبه در جشن هفته وحدت در مسجد رسول اکرم(ص) شیراز، با تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، بر ضرورت بازگشت جامعه اسلامی به تعالیم قرآن و سیره پیامبر(ص) تأکید کرد و گفت: وحدت واقعی زمانی شکل میگیرد که مسلمانان به آنچه خداوند و پیامبر(ص) فرمودهاند، عمل کنند.
وی با اشاره به شرایط اجتماعی جهان در زمان بعثت پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) در دورانی مبعوث شد که مردم در بخشهایی از جهان از مرزهای انسانیت فاصله گرفته بودند و در جزیرهالعرب نیز جاهلیت، بتپرستی، انسانکشی و زندهبهگور کردن دختران رواج داشت.
مدیر مرکز اسلامی استان فارس افزود: در چنین شرایطی خداوند متعال پیامبر مهربانی را برای هدایت انسانها فرستاد تا مردم را از تاریکی جاهلیت به ساحل نجات و انسانیت برساند.
باوقار با بیان اینکه شخصیت پیامبر اسلام(ص) از بزرگترین شخصیتهای تاریخ بشر است، گفت: اخلاق، رفتار پسندیده و آموزههای پیامبر(ص) به اندازهای عظیم است که سخن گفتن درباره ایشان پایانپذیر نیست.
وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) نهتنها مسلمانان، بلکه بشریت را تحت تأثیر تعالیم خود قرار داد و حتی بسیاری از پیشرفتهای علمی و فرهنگی جوامع دیگر در دورههای بعد، متأثر از تمدن اسلامی و آموزههای پیامبر(ص) بود.
اختلافات فقهی نباید مانع وحدت مسلمانان شود
مدیر مرکز اسلامی استان فارس با طرح این پرسش که «جامعه اسلامی امروز تا چه اندازه به تعالیم پیامبر(ص) عمل میکند؟» تصریح کرد: همه مسلمانان کتاب آسمانی، قبله و اصول اعتقادی مشترکی دارند و اساس دین الهی نیز یکی است.
وی با اشاره به مفهوم اسلام اظهار کرد: اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر فرمان خداوند؛ بنابراین باید ببینیم تا چه اندازه دستورات الهی و توصیههای پیامبر اکرم(ص) را در زندگی فردی و اجتماعی خود اجرا میکنیم.
باوقار تأکید کرد: امروز نباید اختلافات جزئی و فقهی میان مسلمانان را به عاملی برای دور شدن از یکدیگر تبدیل کنیم؛ زیرا مشترکات امت اسلامی بسیار بیشتر از اختلافات آن است.
وی با اشاره به برخی تفاوتهای فقهی میان مذاهب اسلامی افزود: اختلاف در مسائلی مانند شیوه قرار گرفتن دستها در نماز یا برخی احکام فقهی، نباید به معنای اختلاف در اصل اسلام و جدایی مسلمانان از یکدیگر تلقی شود.
مسئله اصلی جهان اسلام، دشمنی با دشمنان مشترک است
مدیر مرکز اسلامی استان فارس با تأکید بر اینکه مسئله وحدت باید از سطح شعار فراتر برود، گفت: مسلمانان باید به جای تمرکز بر اختلافات فرعی، بر مسائل اساسی جهان اسلام و دشمنان مشترک خود تمرکز کنند.
وی ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که جامعه اسلامی باید به آن توجه داشته باشد، تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان است؛ بنابراین امت اسلامی نباید اجازه دهد اختلافات داخلی، زمینه نزدیکی به دشمنان و ضربه زدن به مسلمانان را فراهم کند.
باوقار با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه اظهار کرد: امروز کودکان، زنان و مردان بیگناه در جهان اسلام قربانی جنایتهای دشمنان هستند و جامعه اسلامی باید نسبت به فریاد مظلومان بیتفاوت نباشد.
هفته وحدت؛ فرصتی برای عمل به آموزههای پیامبر(ص)
وی با بیان اینکه هفته وحدت نباید صرفاً به برگزاری مراسم و بیان شعارها محدود شود، گفت: باید بررسی کنیم که جامعه اسلامی تا چه اندازه صدای مسلمانانی را که برای کمک فریاد میزنند، میشنود و برای دفاع از مظلومان اقدام میکند.
مدیر مرکز اسلامی استان فارس خاطرنشان کرد: وحدت واقعی آن است که مسلمانان با تکیه بر قرآن، سیره پیامبر اکرم(ص) و مشترکات فراوان خود، اختلافات فرعی را کنار بگذارند و در برابر دشمنان و ظلم علیه مسلمانان موضعی واحد داشته باشند.
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