زندگینامه مارگارت تاچر فینالیست جایزه ساموئل جانسون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، کتاب زندگینامه مارگارت تاچر که از کتاب‌های پرسروصدای سال 2013 بود، یکی از فینالیست‌های این رقابت 20 هزار پوندی است.

جایزه ساموئل جانسون که به انتخاب بهترین کتاب سال از میان کتاب‌های سیاسی، تاریخی و اجتماعی، ورزشی و علمی، زندگینامه و هنر می‌پردازد، از سال 1999 اهدا می‌شود. این جایزه به نام ساموئل جانسون نویسنده و ادیب انگلیسی قرن هجدهم خوانده می‌شود و شامل آثار منتشر شده در بریتانیا است.

این جایزه از سال 2008 با مدیریت شبکه چهار بی.بی‌.سی اهدا شده است و به همین دلیل هر سال این شبکه پوشش وسیعی را به معرفی آثار راه یافته به این رقابت اختصاص می‌دهد.

جایزه ساموئل جانسون که معتبرترین جایزه برای آثار غیرداستانی بریتانیا است، تا 2008 به ارزش 30 هزار پوند به برندگانش اهدا می‌شد و از سال 2009 با اهدای مبلغ 20 هزار پوند از برنده‌اش تقدیر می‌کند. به دیگر فینالیست‌ها نیز هزار پوند اهدا می‌شود.

در فهرست نهایی جایزه ساموئل جانسون 2013 می‌توان به طیف متنوعی از کتاب‌ها از کتابی در حوزه زیست شناسی تا کتابی سیاسی برخورد.

کتاب «مارگارت تاچر: زندگینامه مجوزدار» نوشته چارلز مور، «فرمانروایی مرده» نوشته دیوید کرین، «بازگشت یک شاه» نوشته ویلیام دالریمپل، «قله» نوشته لوسی هیوز-هالت، «زیر آسمانی دیگر» نوشته شارلوت هیگینس و «نیشی در حکایت» نوشته دیو گالسون 6 اثر راه یافته به فهرست نهایی این جایزه هستند.

مارتین رس رییس گروه داوران این دوره از رقابت‌ها با تحسین آثار امسال گفت این کتاب‌ها نشان‌دهنده اهمیت آثاری با موضوع‌های متفاوت است.

فهرست اولیه این رقابت با نام 18 عنوان کتاب اوایل همین ماه اعلام شده بود.

سال پیش کتاب وید دیویس برای کتاب «درون سکوت: جنگ بزرگ، مالوری و فتح اورست» درباره فتح اورست این جایزه را به خانه برد.

برنده این جایزه چهارم نوامبر (13 آبان) معرفی می‌شود.