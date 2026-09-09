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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

آلمان تماس برنامه‌ریزی‌شده مرتس و ترامپ را به تعویق انداخت

آلمان تماس برنامه‌ریزی‌شده مرتس و ترامپ را به تعویق انداخت

تماس تلفنی صدراعظم آلمان با رئیس جمهور آمریکا پس از تمجید ترامپ از حزب افراطی راست‌گرای آلمان به تعویق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دولت آلمان اعلام کرد تماس تلفنی برنامه‌ریزی‌شده میان فریدریش مرتس و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که قرار بود روز چهارشنبه انجام شود، از سوی طرف آلمانی به تعویق افتاده است.

اشتفان کورنلیوس، سخنگوی دولت آلمان در یک نشست خبری گفت: در برنامه صدراعظم، تماس تلفنی با رئیس‌جمهور ترامپ برای امروز پیش‌بینی شده بود، اما طرف آلمانی این تماس را به تعویق انداخت.

او گفت هنوز تاریخ جدیدی برای این تماس تعیین نشده و از اظهار نظر درباره دلیل تعویق خودداری کرد.

این اتفاق در حالی رخ داده که دولت ترامپ در ماه‌های اخیر آشکارا از سیاست مهاجرتی آلمان انتقاد کرده و از حزب راست‌گرای «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) حمایت کرده است. این حزب در انتخابات ایالتی روز یکشنبه در زاکسن-آنهالت پیروز شد.

ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال از نتیجه انتخابات استقبال کرد و نوشت: «وای! حزب پوپولیست آلمان شب بسیار بزرگی را پشت سر گذاشت. آنها بالاخره از قوانین و مقررات مهاجرتی وحشتناکی که به‌شدت به آلمان آسیب زده، خسته شدند. آنها در حال اوج گرفتن هستند و دیگر نمی‌خواهند این وضعیت را تحمل کنند! MGGA!!!»

MGGA مخفف شعار «آلمان را دوباره بزرگ کنیم» است که ترامپ از آن استفاده کرده است.

کد مطلب 6942513

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