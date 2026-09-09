به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد، محمدرضا مبشری با اشاره به اجرای پویش تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند اظهار کرد: بیش از ۶۰۰ بسته نوشت‌افزار شامل کیف، دفتر، مداد رنگی، مداد، خودکار، پاک‌کن و دیگر اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان تهیه و در حال توزیع است.

وی ارزش هر بسته لوازم‌التحریر را ۲۵ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در قالب جشن عاطفه‌ها تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر در استان یزد توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد ادامه داد: دانش‌آموزان نیازمند پیش از این شناسایی شده‌اند و بسته‌های لوازم‌التحریر با هدف حفظ کرامت آنان درب منازلشان تحویل می‌شود.

مبشری از خیران و نیکوکاران خواست با مشارکت در پویش تأمین تحصیلی دانش‌آموزان، در تأمین نیازهای آموزشی دانش‌آموزان نیازمند مشارکت کنند.

خیران برای مشارکت در این پویش می‌توانند از کد دستوری #۵۳۰۷۷۸۸ استفاده کرده یا از طریق سایت کمیته امداد در این امر خیر سهیم شوند.