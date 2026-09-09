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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

آغاز جشن عاطفه‌ها؛ توزیع ۴۵۰۰ بسته لوازم التحریر در یزد

آغاز جشن عاطفه‌ها؛ توزیع ۴۵۰۰ بسته لوازم التحریر در یزد

یزد- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد گفت: در قالب جشن عاطفه‌ها تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر در استان یزد توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد، محمدرضا مبشری با اشاره به اجرای پویش تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند اظهار کرد: بیش از ۶۰۰ بسته نوشت‌افزار شامل کیف، دفتر، مداد رنگی، مداد، خودکار، پاک‌کن و دیگر اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان تهیه و در حال توزیع است.

وی ارزش هر بسته لوازم‌التحریر را ۲۵ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در قالب جشن عاطفه‌ها تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر در استان یزد توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد ادامه داد: دانش‌آموزان نیازمند پیش از این شناسایی شده‌اند و بسته‌های لوازم‌التحریر با هدف حفظ کرامت آنان درب منازلشان تحویل می‌شود.

مبشری از خیران و نیکوکاران خواست با مشارکت در پویش تأمین تحصیلی دانش‌آموزان، در تأمین نیازهای آموزشی دانش‌آموزان نیازمند مشارکت کنند.

خیران برای مشارکت در این پویش می‌توانند از کد دستوری #۵۳۰۷۷۸۸ استفاده کرده یا از طریق سایت کمیته امداد در این امر خیر سهیم شوند.

کد مطلب 6942356

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    نظرات

    • فاطمه ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
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      امسال همه باید خیلی بیشتر حمایت کنند

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