عمل جراحی نادر در بیمارستان شهید گنجی برازجان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عمل جراحی تعرق شدید کف دست بدون باز کردن قفسه سینه صدری با استفاده از دوربین و دو برش کوچک در قفسه سینه در بیمارستان شهید گنجی برازجان با موفقیت انجام شد.

در این عمل جراحی جوان 26 ساله‌ای که از تعرق زیاد کف هردو دست به شدت رنج می برد به‌طوری‌که منجر به اختلال در زندگی روزانه وی شده بود تحت عمل جراحی برداشتن زنجیره اعصاب سمپاتیک قفسه سینه بدون باز کردن آن قرار گرفت.

این عمل علاوه بر این بیماران برای بیمارانی که از درد وتغییر رنگ دست در برابر سرما واسترس رنج می برند نیز مفید می باشد.

قبلاً انجام این عمل به صورت باز انجام می شد که لازمه آن باز کردن قفسه سینه با برش بزرگ و عوارض خاص آن بوده است، در حالی که با این نوع عمل بیمار پس از یک روز بستری ترخیص می شود.

این عمل توسط متخصص جراحی عمومی دکتر حامد نیکو پور با همکاری دکتر دشتیانه متخصص بیهوشی در بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان انجام شد.

نجات 2 نفر از مرگ حتمی پس از 70 دقیقه تلاش

سرپرست HSE شهرک و فرودگاه جم از نجات 2 نفر از مرگ حتمی در شهرستان جم خبر داد و خاطرنشان کرد: کارکنان ایمنی و آتش‌نشانی شهرک توحید در روز ایمنی و آتش‌نشانی جان 2 نفر از هموطنان در یک سانحه تصادف در پنج کیلومتری شهر جم را نجات دادند.

غلامرضا اکبری تصریح کرد: در اثر واژگون شدن یک خودروی حامل بنزین در پنج کیلومتری شهر جم، پرسنل ایمنی و آتش‌نشانی شهرک توحید به آن مکان سریعاً اعزام شدند.

وی با بیان این‌که در اثر این واژگونی، 2 نفر از جمله راننده و کمک راننده در خودرو حبس شدند، یادآور شد: پرسنل آتش‌نشانی شهرک با استفاده از امکانات موجود در خودروهای اطفای ‌حریق جان راننده و کمک راننده را پس از گذشت 70 دقیقه تلاش نجات دادند و سپس این افراد توسط اورژانس به بیمارستان توحید اعزام شدند.

برگزاری بیش از 220 برنامه فرهنگی در هفته دفاع مقدس در دشتی

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی گفت: با توجه به اینکه ما برای 220 برنامه فرهنگی در هفته دفاع مقدس برنامه ریزی کرده بودیم چندین برنامه دیگر از جمله برگزاری شب شعر، یادواره شهدا و برنامه های ورزشی به این برنامه‌ها اضافه شد.

مراد کاظمی از رسانه‌های خبری در هفته دفاع مقدس، سپاه امام رضا(ع)، حوزه‌های مقاومت، پایگاه‌های بسیج و کانون‌ها در انعکاس رویدادهای این هفته در شهرستان تقدیر کرد.

اشتغال 231 نفر در شهرک صنعتی بندر ریگ

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی بوشهر گفت: شهرک صنعتی بندر ریگ در زمینی به مساحت 78 هکتار احداث گردیده و 47 قرارداد با حجم سرمایه گذاری 221 میلیارد ریال دراین شهرک منعقد شده است.

مهدی صفوی افزود: اکنون 19 واحد تولیدی به مساحت 10 هکتار و سرمایه گذاری 90 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است و در حال حاضر 231 نفر در این شهرک مشغول فعالیت هستند.

وی گفت: امیدواریم در سال‌جاری که ازسوی مقام معظم رهبری سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام‌گذاری شده شاهد شکوفایی و رشد هر چه بیشتر تولید و صنعت و ایجاد اشتغال در این نقطه از استان باشیم.