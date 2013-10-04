علی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت صادق گودرزی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: نام صادق گودرزی از مدتها قبل در فهرست ملی‌پوشان اعزامی به تورنمنت دیمیتری کرکین روسیه بود اما او قبل از اعزام درخواست کرد تا به این تورنمنت نرود و ما نیز با بررسی وضعیت مجود با خواسته گودرزی موافقت کردیم.

وی با تکذیب برخی شایعات در این خصوص اظهار داشت: صادق گودرزی به عنوان نایب قهرمان المپیک لندن قبل از رقابتهای جهانی در اردوهای آماده‌سازی حضور یافت و با توجه به اینکه می‌دانست شانسی برای حضور در رقابتهای جهانی ندارد، به تمرین با دیگر مدعیان تیم ملی پرداخت. مطمئنا او به محض آغاز اردوی آتی تیم به خانه کشتی باز خواهد گشت و همچون گذشته برای کسب دوبنده تیم ملی تمرین می‌کند.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: گودرزی به خوبی می‌داند رسیدن به دوبنده تیم ملی برای رقابتهای آسیایی و جهانی آینده مستلزم حضور او در رقابتهای انتخابی است و با اشراف به این موضوع با جدیت و انگیزه بالا در فکر تمرین و آماده سازی است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا رسول خادم به جای معاونت وزارت ورزش، مسئولیت مشاوره را پذیرفت، اظهار داشت: خادم بار دیگر نشان داد که عاشق کشتی و برای خدمت به این رشته به میدان آمده است. او به دلیل حضور بیشتر در امور تیم‌های ملی از پیشنهاد معاونت وزارت ورزش صرف نظر و به حکم مشاوره بسنده کرد تا وقت بیشتری برای تیم‌‎های ملی بگذارد و همچنان در حوزه مدیریت تیم‌های ملی باقی بماند.

بیات در خاتمه گفت: اردوی آماده‌سازی کشتی آزاد با حضور تمامی قهرمانان و مدعیان تیم ملی از اوایل ماه آینده در خانه کشتی آغاز می‌شود که این نخستین گام در اجرای برنامه‌های 6 ماهه دوم ما برای رقابتهای آسیایی و جهانی آینده است.

