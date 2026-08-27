۷ پروژه راهداری گناوه افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه عصر پنجشنبه در این مراسم گفت: این پروژه ها با هدف بهسازی، ایمن‌سازی و ارتقای کیفیت محورهای مواصلاتی شهرستان گناوه اجرایی و به بهره‌برداری می رسند.

دانیال اسفندیاری افزود: باوجود شرایط خاص کشور، دولت چهاردهم دست از تلاش برای خدمات رسانی در همه حوزه ها برنداشته تا چرخه توسعه و پیشرفت متوقف نشود.

وی بیان کرد: اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بلحاظ نقش مهمی که در حفظ، نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها، تأمین ایمنی و تسهیل تردد مردم دارد، در توزیع اعتبارات تملک دارایی شهرستان بصورت ویژه دیده شد و در ردیف دستگاه اجرایی اولویت دار قرار گرفت.

پروژه های افتتاحی و اجرایی اداره راهداری شهرستان گناوه به مناسبت در هفته دولت

اجرای سنگ فرش بلوار ورودی شهرستان از سمت دیلم، بهسازی و آسفالت راه روستای چاهک و تعمیرات ابنیه فنی از پروژه های افتتاحی گرامیداشت هفته دولت بود.

هچچنین پروژه های اجرایی ۴ پروژه بودند و شامل بهسازی و روکش آسفالت کمربندی جدید، ایمنی سازی محورهای مواصلاتی ، عملیات راهداری و اجرای تاورهای روشنایی تقاطع حادثه خیز است.