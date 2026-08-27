به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست، بعدازظهر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان شبستر و در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های توسعه زیرساخت صنعت برق استان، با تأکید بر ضرورت تداوم روند توسعه شبکه برق، اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده برای تقویت پست‌های فوق توزیع برق استان، از طرح‌های ضروری و زیرساختی بود که باید زودتر مورد توجه قرار می‌گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به کمبود پست‌های فوق توزیع برق در استان افزود: توسعه زیرساخت‌های صنعت برق باید با جدیت ادامه پیدا کند تا ظرفیت شبکه متناسب با نیازهای استان افزایش یابد.

وی همچنین با تأکید بر حمایت مدیریت استان از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: آذربایجان شرقی از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی حمایت می‌کند، اما محدودیت زیرساخت‌های شبکه برق یکی از موانع افزایش ظرفیت این نیروگاه‌ها بود.

سرمست ادامه داد: تقویت شبکه برق استان می‌تواند زمینه را برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی فراهم کرده و همزمان به تأمین برق مورد نیاز بخش صنعت و مردم کمک کند.

وی با اشاره به بهره‌برداری از طرح‌های جدید برق در شبستر خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه خدمات و دستاوردهای دولت به مردم است و اجرای چنین طرح‌های زیرساختی نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های استان دارد.

در این مراسم، طرح افزایش ظرفیت ایستگاه ۱۳۲/۲۰ کیلوولت صوفیان، احداث ترانس دوم ۱۳۲/۲۰ کیلوولت ایستگاه آذر و افزایش ظرفیت ایستگاه ۱۳۲/۲۰ کیلوولت شبستر با مجموع سرمایه‌گذاری ۴۰۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.