به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیمی‌ عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: شهرستان گلپایگان دارای ۵۲ روستا است که از این تعداد ۴۳ روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و طبق قانون باید دارای طرح هادی باشند که خوشبختانه برای تمامی این روستاها طرح هادی تهیه شده است.

وی افزود: تاکنون طرح هادی ۲۷ روستای شهرستان بازنگری شده و برای دو روستای زیر ۲۰ خانوار نیز تعیین محدوده انجام شده است. همچنین بازنگری طرح هادی پنج روستاها نیز در دست اقدام قرار دارد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلپایگان با اشاره به عملکرد کمیسیون‌های تخصصی طرح هادی طی دو سال اخیر بیان کرد: در این مدت حدود ۳۳۰ پرونده در کمیسیون‌ها مطرح شده که ۲۱۱ مورد آن مربوط به تغییر کاربری، اصلاح معابر، اصلاح ضوابط و اصلاح محدوده بوده است.

ابراهیمی ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ حدود یک‌هزار و ۲۰۰ مورد استعلام سامانه راهور و نزدیک به ۳۰۰ مورد استعلام پنجره واحد توسط بنیاد مسکن پاسخ داده شده که میانگین زمان پاسخگویی به این استعلام‌ها پنج روز بوده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلپایگان در خصوص اجرای طرح‌های آسفالت معابر روستایی اظهار کرد: در سال گذشته حدود هفت هزار و ۵۰۰ تن آسفالت در روستاهای شهرستان اجرا شد که از جمله آن می‌توان به ۹۳۳ تن در سعیدآباد، ۴۱۰ تن در درب امامزاده ابراهیم، ۴۳۵ تن در غرقه، ۳۰۰ تن در اسفاجرد، ۷۷۵ تن روستای شرکت زراعی، ۶۲۷ تن در دم آسمان،۵۴۴ تن در زرنجان، ۴۲۱ تن در اسفرجان، حدود ۶۰۰ تن در غرغن، ۷۰۰ تن در نیوان نار و ۲۰۷ تن روستای هنده،۱۰۰۵تن روستای وانشان ،۶۰تن روستای حاجیله اشاره کرد.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز عملیات آسفالت در روستاهای مختلف ادامه داشته و ۳۳۰ تن در دُر، حدود ۷۰۰ تن در تیکن، حدود هزار تن در وانشان، ۷۰۰ تن در رباط سرخ ، ۵۰۰ تن در سراور و ۲۵۰ تن دستجرده اجرا شده است.

ابراهیمی با اشاره به پروژه‌های عمرانی اجرا شده از محل اعتبارات داخلی بنیاد مسکن گفت: در سال جاری حدود ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مختلف هزینه شده که شامل چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای برق‌رسانی مجموعه کارگاهی سعیدآباد و رباط سرخ، دو میلیارد تومان برای زیرسازی سعیدآباد و رباط سرخ، ۵۰۰ میلیون تومان برای اجرای کانال سنگی وانشان و حدود دو میلیارد تومان برای شبکه آبرسانی روستاهای رباط سرخ و سعیدآباد بوده است.

پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن با سود پنج درصد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پرداخت تسهیلات مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۹۳ فقره تسهیلات ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن به بانک‌ها معرفی شده که از این تعداد ۱۲۸ فقره به مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت رسیده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلپایگان خاطرنشان کرد: در راستای محرومیت‌زدایی و تحقق مأموریت‌های بنیاد مسکن، برای متقاضیان دهک‌های یک تا چهار در سطح شهرها و روستاهای شهرستان، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن با بازپرداخت ۲۰ ساله، سه سال تنفس و ۱۷ سال دوره بازپرداخت پرداخت می‌شود.

به گفته وی، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن برای متقاضیان دهک‌های یک تا چهار با نرخ سود پنج درصد پرداخت می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بنیاد مسکن و تکمیل مدارک به بانک‌های عامل معرفی شوند.

وی افزود: بانک‌های ملی، سپه، تجارت، صادرات، کشاورزی، رفاه، ملت و پست بانک در حال حاضر پرداخت این تسهیلات را بر عهده دارند و نظارت بر اجرای پروژه‌ها و مصرف تسهیلات نیز از طریق سامانه نظام فنی روستایی انجام می‌شود تا در مسیر مقاوم‌سازی و بهسازی واحدهای مسکونی گام‌های مؤثری برداشته شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلپایگان تصریح کرد: در روستاها این تسهیلات به تمامی متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود اما در شهرها تنها دهک‌های یک تا چهار مشمول دریافت این وام هستند. همچنین متقاضیان روستایی در صورت نداشتن سابقه دریافت زمین دولتی یا تسهیلات مسکن و قرمز نبودن فرم «ج»، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

صدور بیش از ۶ هزار سند مالکیت و واگذاری ۲۵۲۶ قطعه زمین روستایی

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صدور اسناد مالکیت روستایی اشاره کرد و گفت: با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک و دستگاه قضایی تاکنون ۶ هزار و ۲۸۳ جلد سند مالکیت در روستاهای شهرستان صادر شده است.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن آمادگی دارد برای تمامی متقاضیانی که املاک آنان در محدوده طرح هادی روستا قرار دارد و شرایط قانونی دریافت سند را دارند، تشکیل پرونده دهد تا از طریق کمیسیون‌های مربوطه و با هزینه‌ای اندک، اسناد مالکیت آنها صادر شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلپایگان خاطرنشان کرد: در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به دنبال رأی دیوان عدالت اداری برای مدتی روند صدور اسناد متوقف شده بود، اما با انعقاد تفاهم‌نامه میان اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل بنیاد مسکن، صدور اسناد مالکیت در این شهرها همچنان به نمایندگی از راه و شهرسازی توسط بنیاد مسکن انجام می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به واگذاری زمین در روستاهای شهرستان بیان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۵۲۶ قطعه زمین در روستاهای شهرستان واگذار شده که بخش قابل توجهی از آنها منجر به ساخت مسکن شده است و نقش مهمی در خانه‌دار شدن مردم داشته است.

وی افزود: بنیاد مسکن در مجموع حدود ۵۰۰ هکتار اراضی تملکی در اختیار دارد و در قالب طرح نهضت ملی مسکن روستایی نیز ۵۰ هکتار زمین در سطح شهرستان تملک شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلپایگان ادامه داد: از این میزان بیش از ۴۰ هکتار در روستاهای رباط سرخ و وانشان قرار دارد که متقاضیان ثبت‌نام شده در سامانه نهضت ملی مسکن روستایی در این اراضی ساماندهی خواهند شد.

ابراهیمی گفت: عملیات آماده‌سازی این اراضی آغاز شده و در حال حاضر اجرای خیابان‌کشی و زیرساخت‌های اولیه در دست انجام است و تلاش می‌شود در ماه‌های آینده فرآیند واگذاری زمین به متقاضیان نیز انجام شود.

وی افزود: افرادی که تاکنون موفق به ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن روستایی نشده‌اند، می‌توانند از طریق دهیاری‌ها اقدام کنند تا اسامی آنان به صورت تجمیعی برای ثبت‌نام آفلاین به مراجع مربوطه ارسال شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلپایگان در خصوص نهضت ملی مسکن شهری نیز اظهار کرد: بنیاد مسکن به نمایندگی از اداره راه و شهرسازی مسئولیت ساماندهی متقاضیان و پیگیری پرداخت تسهیلات را بر عهده دارد.

ابراهیمی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۷۶ گروه سه نفره در قالب طرح نهضت ملی مسکن تشکیل شده‌اند و ۴۵۹ واحد در سامانه ثبت شده که از این تعداد ۳۴۱ واحد به متقاضیان تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۴ پروژه فعال در قالب نهضت ملی مسکن در شهرستان در دست اجرا است که ۱۶ پروژه سه نفره به طور کامل به بهره‌برداری رسیده‌اند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلپایگان با اشاره به روند پیشرفت پروژه‌ها گفت: ۱۸ پروژه در مرحله فونداسیون قرار دارند، پنج پروژه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و شش پروژه نیز در بازه پیشرفت ۵۰ تا ۹۰ درصد قرار گرفته‌اند.

ابراهیمی افزود: بانک‌های مسکن، رفاه و تجارت در حال انعقاد قراردادهای تسهیلات نهضت ملی مسکن هستند و تاکنون ۳۴۱ نفر تخصیص پروژه شده‌اند، ۳۴۷ نفر تأیید نهایی دریافت کرده‌اند و ۱۳۱ نفر نیز افتتاح حساب انجام داده‌اند.

وی با اشاره به برخی مشکلات بانکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر روند افتتاح حساب برای بخشی از متقاضیان با مشکلاتی مواجه است که امیدواریم به زودی برطرف شود، اما در زمینه واگذاری زمین و ساماندهی متقاضیان ثبت‌نام شده هیچ مانعی وجود ندارد و فرآیند گروه‌بندی و تخصیص زمین در حال انجام است.