به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز و امشب چهارشنبه با برگزاری دو مسابقه به پایان رسید که طی آن تیم‌های گوانگجو اورگرانده چین و اف‌سی سئول کره‌جنوبی با برتری برابر رقیبان خود به دیدار فینال این دوره از مسابقات صعود کردند.

گوانگجو اورگرانده چین در نخستین بازی امروز با نتیجه 4 بر صفر مقابل کاشیوا ریسول ژاپن به پیروزی دست یافت تا در مجموع با برتری 8 بر یک در دو بازی رفت و برگشت مقابل این حریف ژاپنی، راهی دیدار نهایی این مسابقات شد.

در دیگر دیدار این مرحله هم تیم‌های استقلال ایران و اف‌سی سئول کره‌جنوبی در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان رفتند که این بازی با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید. در این بین اف‌سی سئول با توجه به پیروزی 2 بر صفر در بازی رفت، در مجموع با برد 4 بر 2، به دیدار نهایی صعود کرد.

بر این اساس، برنامه دیدار فینال یازدهمین دوره لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر مشخص شد:

دیدار رفت: (3 یا 4 آبان 92)

* اف‌سی سئول کره‌جنوبی - گوانگجو اورگرانده چین

دیدار برگشت: (17 یا 18 آبان 92)

* گوانگجو اورگرانده چین - اف‌سی سئول کره‌جنوبی