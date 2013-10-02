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۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۲۲:۲۵

برنامه فینال لیگ قهرمانان آسیا/

سئول میزبان بازی رفت/ جام قهرمانی در چین اهدا می‌شود

سئول میزبان بازی رفت/ جام قهرمانی در چین اهدا می‌شود

تیم فوتبال اف‌سی سئول کره‌جنوبی با پیروزی برابر استقلال ایران و صعود به دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا، در بازی رفت این بازی میزبان گوانگجو اورگرانده چین خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز و امشب چهارشنبه با برگزاری دو مسابقه به پایان رسید که طی آن تیم‌های گوانگجو اورگرانده چین و اف‌سی سئول کره‌جنوبی با برتری برابر رقیبان خود به دیدار فینال این دوره از مسابقات صعود کردند.

گوانگجو اورگرانده چین در نخستین بازی امروز با نتیجه 4 بر صفر مقابل کاشیوا ریسول ژاپن به پیروزی دست یافت تا در مجموع با برتری 8 بر یک در دو بازی رفت و برگشت مقابل این حریف ژاپنی، راهی دیدار نهایی این مسابقات شد.

در دیگر دیدار این مرحله هم تیم‌های استقلال ایران و اف‌سی سئول کره‌جنوبی در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان رفتند که این بازی با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید. در این بین اف‌سی سئول با توجه به پیروزی 2 بر صفر در بازی رفت، در مجموع با برد 4 بر 2، به دیدار نهایی صعود کرد.

بر این اساس، برنامه دیدار فینال یازدهمین دوره لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر مشخص شد:
دیدار رفت: (3 یا 4 آبان 92)
* اف‌سی سئول کره‌جنوبی - گوانگجو اورگرانده چین

دیدار برگشت: (17 یا 18 آبان 92)
* گوانگجو اورگرانده چین - اف‌سی سئول کره‌جنوبی

 

 

کد مطلب 2147962

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