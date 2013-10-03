استرالیا به 500 جنگ زده سوری پناهندگی می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت مهاجرت استرالیا اعلام کرد 500 پناهجوی سوری از حمایت های انساندوستانه دولت این کشور بهره مند می شوند. "اسکات موریسون" وزیر مهاجرت استرالیا با بیان این مطلب گفت کشورش به 16 کشور دیگری که برای پناه دادن به جنگ زدگان سوری با کمیساریای عالی سازمان ملل برای مهاجرت همکاری می کنند، می پیوندد.

به گفته وی دولت استرالیا حدود 94 میلیون دلار برای کمک به قربانیان بحران سوریه و حمایت از اسکان آنان در کشورهای همسایه این کشور اختصاص داده است. به تازگی در پاسخ به درخواست سازمان ملل، 17 کشور از جمله آمریکا آمادگی خود را برای پناه دادن به 10 هزار جنگ زده سوری اعلام کرده اند. دولت فرانسه نیز اعلام کرده به هزار و 200 پناهجوی سوری پناهندگی می دهد.

گفتنی است این اقدام فریبکارانه در حالی از سوی کشورهای غربی انجام می گیرد که حمایت های مالی و نظامی آنان از شورشیان مسلح موجب طولانی شدن بحران در سوریه و آوارگی صدها هزار نفر از مردم این کشور شده است.