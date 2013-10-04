اولین عمل جراحی قلب باز در مرکز جراحی قلب شهید بروجردی سنندج انجام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، طيب قدیمی با اشاره به اینکه امروز بیمار 59 ساله ای که دو رگ از عروق قلبی وی دچار گرفتگی شده بود مورد عمل جراحی قرار گرفت اظهار داشت: در آینده نزدیک و با تداوم اعمال جراحی این چنین بتوانیم چرخه درمان بیماران قلبی در استان را تکمیل و از صرف هزینه های گزاف توسط بیمارانی که برای درمان به استان های مجاور و مرکز کشور می روند جلوگیری به عمل آوریم.

وي با بیان اینکه در راستای تکمیل چرخه درمان بیماران قلبی از دیرباز احداث مرکز جراحی قلب در استان یکی از نیازهای ضروری حوزه درمان بوده اظهار داشت: از آنجاییکه نظام مقدس جمهوری اسلامی توجه ویژه ای به استان های کمتر برخوردار کشور از جمله کردستان دارد مجوز احداث مرکز جراحی قلب شهید بروجردی به استان اعطا شد.

وی گفت: مجری احداث مرکز جراحی قلب شهید بروجردی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود که از حمایت های ویژه وزارت متبوع جهت احداث و تجهیز این مرکز نیز استفاده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه پس از تکمیل نقشه های اولیه و انجام مشاوره های متعدد عملیات ساخت ساختمان این مرکز در سال 87 آغاز و در سال 91 به پایان رسید عنوان کرد: مجهز کردن مرکز به تخت های ویژه ICU و CCU و سایر تجهیزات و امکانات پزشکی روز نیز یک سال به طول انجامید و در نهایت ، از 2 ماه پیش که این مرکز به طور رسمی افتتاح گردید فعالیت درمانی آن آغاز شد.

مرکز جراحی قلب شهید بروجردی دارای 4000 متر مربع مساحت و 34 تخت و سه اتاق عمل و همچنين داراي بخشهای سی سی یو و آی سی یو است و در آینده امکان اعمال جراحی و ارائه خدمت به بیماران سایر استان ها و توریسم درمانی جهت کردستان عراق را نیز دارد.