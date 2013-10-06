به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که در خبرها اواخر امسال به عنوان پایان دوره ده ساله فعالیت رئیس سازمان صدا وسیما مطرح است اما ضرغامی معتقد است پایان سال 93 مدیریت وی در سازمان صدا وسیما به پایان می‌رسد.

وی که مدیریت 10 ساله سازمان را برعهده دارد تغییرات بنیادین در زمینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رسانه ملی همچون ایجاد سیستم دیجیتال برای دریافت شبکه‌های رسانه ملی را از نقاط مثبت عملکرد خود دانسته اما اوج موفقیت دوران ریاست خود بر صدا و سیما را ایجاد فرصت برای بیان حساس‌ترین مباحث کشوری در مناظره های انتخاباتی می‌داند، مناظره هایی که به گفته وی در سال 88، 50 میلیون نفر را پای تلویزیون نشاند.

ضرغامی در گفتگو با خانه ملت به سوالاتی درباره مناظره‌های سیاسی، ماندنش در این رسانه، بودجه سازمان و ... صحبت کرده است که در ادامه می‌خوانید:



*یکی از نقاط اوج فعالیت شما در صدا وسیما برگزاری مناظرات انتخاباتی بود، در مقایسه دو دوره مناظره سال 88 و 92 کدام شکل برگزاری را بهتر و مؤثرتر در جذب مخاطب می‌دانید؟

- تحقق آزادی بیان و امکان طرح نقطه نظرات مختلف به خصوص در حوزه سیاسی که حساسیت بالایی دارد از جمله وظایف صدا و سیماست، در این زمینه انجام مناظره‌های آزاد حساسیت ویژه‌ای داشت که در انتخابات به اوج خود رسید. مناظره‌های انتخاباتی سال 88 بسیار تأثیرگذار بود تا جایی که آمار بینندگان آن 50 میلیون بیان شده بود یعنی تقریبا کسی نبود که در زمان پخش مناظره در کشور پای تلویزیون ننشسته باشد حتی در اماکن عمومی، که این موضوع باعث رونق و یک حضور استثنایی در انتخابات شد.

با ارزیابی نقاط قوت و ضعف این مناظره ها و علی‌رغم آسیب‌های سال 88، قرار شد در دوره بعد هم این رویه ادامه پیدا کند و آسیب شناسی خوبی در این زمینه صورت گرفت و مناظره ها با وجود اینکه مخاطبان آن هشت نفر بودند برنامه‌ریزی شد و تساوی و بی‌طرفی به‌طور کامل بین آنان رعایت شد که به نوبه خود یک الگو بود. کشورهای صاحب‌نظر در دموکراسی در این زمینه‌‌ها محدود عمل می‌کنند، اما در این مناظره ها حساس‌ترین موضوعات کشور مانند موضوعات هسته‌ای به طور جدی در معرض دید افکار عمومی داخلی و خارجی قرار گرفت و مطمئنم رهبران مهم دنیا مستقیم این مناظره ها را مشاهده کردند که اوج آزادی بدون رقیب بود و ربطی به صدا وسیما نداشت بلکه قابلیت نظام را به نمایش می‌گذاشت به طوری که همه حرف‌ها زده می‌شود اما اتفاقی نمی‌افتد.

*در زمان برگزاری مناظره ها نگران مطرح شدن برخی موضوعات نبودید؟

- اگر ما از اتفاقاتی که می افتاد نگران بودیم، مناظره ها را برگزار نمی‌کردیم. این را بدانیم که این قابلیت منحصر به فرد نظام است که آزادی بیان در آن اهمیت داشته باشد، واقعیت آن است که ما از برگزاری مناظرات نتیجه خوبی گرفتیم و همان سبک مناظره را ادامه می‌دهیم، مدتی است جمعه‌ها در رابطه با موضوعات اساسی کشور مناظرات خوبی برگزار می‌شود که با ادامه آنها مباحث جدی‌تری را مطرح خواهیم کرد.

*بیشترین مشکلی که در دوره مدیریت‌تان با آن روبرو بودید چه چیزی بود؟

- حق مردم است که وقتی انقلاب کرده‌اند سیمای جمهوری اسلامی را ببینند و بتوانند سیمای این انقلاب را در برنامه‌های رسانه ملی‌شان پیگیری کنند ولی در مواردی این اتفاق نمی‌افتد دلیل آن هم مشکلات اعتباری است، سال قبل بودجه اعتباری صدا وسیما 150 میلیارد تومان در قانون دیده شد که بسیار کمتر از انتظارات ما بوده حال اینکه یک ریال از این بودجه نیز پرداخت نشده است، امسال در 6 ماه اول یک ریال از بودجه عمرانی ما داده نشد، پس چگونه می توانیم در صدا و سیما توسعه ایجاد کنیم.

*درآمدهای خود صدا و سیما چطور؟ به نظر صدا و سیما درآمدهای بالایی دارد.

- درآمدهای صدا وسیما در محاسبه بودجه آن دیده شده، به عبارتی نیمی از بودجه ما از درآمد خود سازمان است که همین موضوع فشار زیادی به صدا وسیما وارد می‌کند، بودجه صدا وسیما باید از سوی نظام تأمین شود، درست است که ما درآمد بازرگانی داریم و می‌توانیم بخشی از بودجه را تأمین کنیم اما این درآمدها باید صرف هزینه‌های توسعه‌ای شود، مجلس این درآمدها را مصوب کرده و دستگاه‌های نظارتی بر آن نظارت می‌کنند، اما این بودجه اصلا کفایت نمی کند بودجه عمرانی که از طرف دولت باید داده شود پرداخت نشده است.

*در یک نگاه کلی عملکرد خودتان در صدا وسیما را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا نمره قبولی را دریافت کرده‌اید؟

- دوره مدیریت من سال 93 به اتمام می‌رسد و در این رابطه باید بگویم حوزه فعالیت رسانه ملی فوق العاده گسترده است. حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، افکار عمومی، فرهنگ سازی، رقابت با شبکه‌های ابتکاری که با برنامه‌ریزی‌های وسیعی به مقابله با جمهوری اسلامی پرداخته‌اند، فکر می‌کنم برای ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف مدیریت من باید کار کارشناسی انجام شود، کارشناسان مطلع از ارتباطات باید به طرح سوال بپردازند تا بتوانند ارزیابی درستی از نقاط قوت و ضعف مدیریت داشته باشند، ارزیابی خود من این است با توجه به نتایجی که از کارها مشخص شده و همراهی مردم و تأثیرگذاری رسانه ملی به خصوص در انتخابات این نتیجه معلوم شد و رهبر معظم انقلاب فرمایشات بلندی در رابطه با این فعالیت‌ها فرمودند که خبر از رضای ایشان می‌داد.

دوستان ما باتمام مشکلات اعتباری در انجام وظیفه اصلی خود موفق بودند، با گزارشی که از صدا وسیما به نمایندگان مجلس ارائه کردم، نمایندگان به این نتیجه رسیدند که هر چه امکانات بیشتر در اختیار صدا وسیما قرار گیرد، ظرفیت‌های عظیمی در خدمت اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی قرار می گیرد، امیدواریم خارج از اینکه چه کسی مسئول است و چه مدت روی کار است همه به تأمین حداقل نیاز مردم بیندیشند.

*شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما گاهی انتقاداتی را بر عملکرد این رسانه اعلام می‌کرد و همیشه از عدم وجود قدرت اجرایی در این سازمان شکایت داشت.

- من فکر می‌کنم در دوره فعلی بیشترین و بالاترین هماهنگی و تبادل نظر بین شورای نظارت و هیأت رئیسه صدا و سیما برقرار بود چرا که خودم در دوره‌های مختلف عضو شورای نظارت بوده‌ام، در خیلی از دوره‌ها تشکیل نمی‌شد و جلسه‌ای با رئیس سازمان نداشتند در حال حاضر این هماهنگی بسیار خوب است و بسیاری از پیشنهادات، طرح‌ها و نظرات کارشناسی مورد توجه قرار می‌گیرد اما به هر حال آنان یک شورای نظارتی هستند و دستگاه صدا و سیما اجرایی است مانند هر رابطه‌ای که بین نظارت و اجراست، امکان دارد تطابق دقیقی در بعضی مقاطع کاری نداشته باشیم.

نمی‌توان گفت نهاد و سازمانی خالی از اشکال است ولی تلاش کردیم که با اعضای شورای نظارت همکاری خوبی داشته باشیم و اهتمام داریم که نظرات مشورتی آنان را انجام دهیم، برخی اعلام می‌شود و برخی محرمانه است که با مشورت آنان عمل می کنیم ولی به هر حال ممکن است نظرات و مصوبات آنان صد در صد انجام نشود که دلایل خود را دارد.