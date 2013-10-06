تمرین جدی با تذکرهای دوستی مهر/ شفق هم آمد

به گزارش خبرنگار مهر ، تمرین عصر امروز یکشنبه تیم فوتبال نوجوانان از ساعت 16 و 30 دقیقه در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی برگزار شد. بازیکنان حاضر در این جلسه تمرینی بیشتر به اجرای برنامه‌های تاکتیکی پرداختند.

در آغاز تمرین و پس از اینکه بازیکنان بدن‌های خود را گرم کردند، در میانه میدان برنامه‌های تاکتیکی را انجام دادند. در ادامه و پس از 10 دقیقه انجام حرکات کششی در میانه زمین به همراه توپ، تمرین اصلی که به اجرای برنامه‌های تاکتیکی اختصاص داشت، آغاز شد.

در این تمرین علی دوستی بازیکنان را به دو گروه قرمز و سبز تقسیم کرد و از آنها می‌خواست کارهای تاکتیکی خاصی را برای عبور از مدافعان و رسیدن به دروازه انجام دهند.

نادر عزت اللهی و مهدی غفاری تمرینات تیم نوجوانان را در جلسه تمرینی امروز زیر نظر داشتند ضمن اینکه مهدی حیدری نیز هر زمان دروازه‌بان‌ها اشتباهی را انجام می‌دادند؟، تذکر لازم را به آنها می‌داد. در این تمرین علی دوستی مهر بارها و بارها تمرین را قطع کرد تااشتباهات بازیکنان را به آنها اعلام کند. او در مواردی سعی می‌کرد تمرینات شاداب باشد اما جدیت او در اجرای صحیح کارهای تاکتیکی نیز در مواقعی بسیار مودر توجه بود.

امروز کمیل حق‌‎زاده به علت مصدومیت از ناحیه کشاله ران تنها از کنار زمین نظاره گر انجام تمرینات بود و در دقایق پایانی نیز یوسف سیدی دچار یک کشیدگی ساده شد. البته مصدومیت این دو بازیکنان جدی نیست و در تمرینات روزهای آینده حضور خواهند داشت، ضمن اینکه در 20 دقیقه پایانی تمرین، ناصر شفق، سرپرست کمیته جوانان نیز در محل تمرین حضور داشت و در پایان تمرین ضمن خسته نباشید به بازیکنان دقایقی با کادر فنی و خصوصا سرمربی تیم صحبت کرد.

تیم فوتبال نوجوانان ایران خود را برای حضور در جام جهانی نوجوانان آماده می‌کند. این مسابقات اواخر ماه جاری در امارات آغاز می‌شود و تیم ایران در نخستین گام به مصاف آرژانتین می‌رود.