هرالدتريبيون: ژاپني ها حاكمان جنگ طلبشان را نيز در فاجعه هيروشيما مقصر مي دانند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نوشته روزنامه هرالد تريبيون، در اين موزه شلوغ كه نمايانگر و بيانگر شمار قربانيان و درد و اندوه برجاي مانده از بمب هاي اتمي است كه 60 سال پيش توسط يك بمب افكن B-29 آمريكايي بر سر مردم منطقه هيروشيما و ناكازاكي ريخته شد، در حقيقت اشاره گويايي به نقش هيروشيما به عنوان ستاد نظامي و عملياتي نشده است و تهاجم ها و خشونت هايي كه در اوايل جنگ جهاني دوم از جانب ژاپن رواج داده شد در واقع به نوعي تحت الشعاع قرار گرفته و هيچ اسمي از خشونتهايي كه ژاپني ها درزمان جنگ خود مروج آن بودند برده نشده است.

در عوض تصاوير دلخراشي از وقايع هولناك ششم آگوست 1945 ميلادي و همچنين تصاوير مربوط به پيامدهاي آن به كثرت به چشم مي خورد و تصوير متفاوتي را به بينندگان القاء مي كند تصويري با اين مضمون كه ژاپني ها قربانيان جنگ بودند.

برخي از ژاپني هايي كه به ديدن اين موزه مي آيند بر اين باورند كه هيچ دليلي براي افكندن اين بمب ها بر سر مردم بي گناه ژاپن نبود و معتقدند كه ژاپني ها قربانيان آزمايشات علمي هستند.

بزرگي و وسعت تخريب و درد برجاي مانده از بمباران هيروشيما و ناكازاكي در آستانه شصتمين سالگرد اين واقعه دردناك در سطح جهاني مورد تفكر و تعمق قرار گرفته است و اين واقعيت كه چنين تخريب اتمي تا قبل از بمباران كه در واقع ژاپن را مجبور كرد تا جنگ را در آسيا پايان دهد ، بي سابقه بوده است و اكنون مي تواند در واقع پايه و اساسي باشد تا هر كس در اين خصوص به وجدان و احساسات خود رجوع كند .

اما به عقيده دانشمندان و صاحب نظران ژاپني، احساس قرباني بودن در واقع مانع از آن شده است تا شهروندان ژاپني واقعيت و مسئوليت حقيقت تهاجم و خشونت ژاپن عليه ديگر كشورها را نپذيرند.

پروفسور لورا هين استاد تاريخ ژاپن در دانشگاه اوانستون ايلي نويز آمريكا در همين خصوص مي گويد: " بايد به اين نكته پي برد صرف اينكه ژاپني ها در جريان بمباران اتمي رنج برده اند نمي تواند به اين معنا باشد كه خود نمي توانند مسبب درد و رنج ديگران باشند."

از طرف ديگر مينورو هاتاگوچي مدير موزه هيروشيما نيز علت وجود موزه را در اين مي داند كه باعث مي شود تا تسليحات هسته اي هيچوقت مورد استفاده قرار نگيرند.

اما واقعيت اين است كه اكثر بازماندگان واقعه هيروشيما و ناكازاكي كه تا مدت ها فقط آمريكا را در اين فاجعه مقصر مي دانستند اكنون با گذشت زمان رهبران دو كشور را مسبب اصلي اين واقعه دردناك مي دانند و اكنون متوجه شده اند كه خارج از ژاپن كسي ژاپني ها را به عنوان قرباني نمي داند چرا كه خود ژاپني ها نيز در زمان جنگ خشونت هاي زيادي را عليه چيني ها به كار گرفته بودند .

به هرحال امروزه خيلي ها بر اين باورند كه راه ژاپن و آسيا از يكديگر جداست مگر اينكه ژاپن مسئوليت كارهايي را كه در جنگ انجام داده است بپذيرد.