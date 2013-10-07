محمد زارع‌پور، رئیس فدراسیون تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را اعلام کرد و اظهارداشت: در دنیا ورزشکاران رشته‌های مختلف با هزینه شخصی در مسابقات شرکت می‌کنند. حتی در ایران هم هستند ورزشکارانی که خودشان هزینه اعزام‌های برون مرزی‌شان را تقبل می‌کنند. این در حالی است که تا به امروز فدراسیون هزینه تمامی اعزام‌ها را پرداخت می‌کرد اما با توجه به تغییر برخی قوانین و مشکلات مالی که با آنها مواجه هستیم، از این پس اعزام همه بازیکنان با حمایت فدراسیون انجام نمی‌شود.

وی در این زمینه توضیح بیشتری داد و یادآور شد: اولویت فدراسیون برای اعزام‌ها، بازیکنانی هستند که جوان بوده و آینده‌دار باشند. حمایت مالی از این بازیکنان که کمیته فنی در مورد آنها نظر می‌دهد، به جا و به موقع انجام می‎شود اما دیگر بازیکنانی که توانایی و تمایل برای شرکت در مسابقات مختلف را دارند و از طرفی جزو اولویت‎های ما هم نیستند، می‎توانند با هزینه شخصی نسبت به انجام این اعزام‌ها اقدام کنند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: البته اعزام این دسته از بازیکنان هم با نظر فدراسیون و پس از تائید کمیته فنی انجام می‌شود.

زارع‌پور گفت که این طرح پیشنهادی در قالب آئین‎نامه جدید فدراسیون تنیس روی میز جهت بررسی و تصویب در اختیار شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان قرار داده شده است. فکر می‌کنم تا پایان مهرماه بتوانیم در مورد این طرح به جمع بندی کامل برسیم. در صورت تائید توسط شوراری برون مرزی، مصوبات آئین‌نامه و طرح جدید را به طور کامل در اختیار همه قرار می‌دهیم.

وی در مورد دلایل اقدام برای ارائه چنین طرحی توضیح داد و اظهارداشت: پیش از این و طبق برنامه چهارم توسعه بخش‌های خصوصی می‌توانستند به راحتی به ورزش ورود کنند. آنها اگر در این بخش هزینه‌ای می‌کردند به عنوان بخشی از مالیات‌شان محسوب می‌شد اما معافیت‌های مالی بخش‌های خصوصی که به ورزش ورود کرده‌اند، در برنامه پنجم توسعه لحاظ نشده است. همین مسئله در عقب نشینی بخش‌های خصوصی از ورزش و مشکلات مالی بی تاثیر نبوده است.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: به همین دلیل و با توجه به تعداد مسابقات و پروتورهای مختلف برگزار شده در جهان، تاثیری که می‎تواند در رنکینگ بازیکنان داشته باشد، تمایل خیلی از آنها برای شرکت در این میادین و از طرفی محدودیت‎های مالی که با آنها مواجه هستیم، تصمیم به ارائه چنین طرحی گرفته شد.