به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارع‌پور، رئیس فدراسیون تنیس روی طی گفتگویی با مهر اعلام کرد که با توجه به تاکید و توجه این فدراسیون به بازیکنان جوان و آینده دار و سرمایه گذاری روی آنها، دیگر بازیکنانی که تمایل به حضور در مسابقات برون مرزی دارند باید با هزینه شخصی نسبت به این کار اقدام کنند.

بر این اساس تمام بازیکنان حاضر در دسته برتر نوجوانان، جوانان، امیدها و بزرگسالان می‌توانند درخواست حضور در مسابقات برون مرزی را داشته باشند. آنها پس از تائید هیات استانی مربوطه باید درخواست کتبی خود را به فدراسیون تنیس روی میز ارائه کنند. این در خواست در کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تائید، در اختیار شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان قرار می گیرد تا در صورت این شورا نسبت به اعزام بازیکن اقدام شود البته هزینه های اعزام بر عهده خود بازیکن است.

البته بازیکنانی که با هزینه شخصی نسبت به حضور در مسابقات برون مرزی اقدام کنند در شرایطی می‌توانند کل هزینه‌های اعزام یا بخشی از آن را از فدراسیون دریافت کنند که صعود از مرحله مقدماتی مسابقات گروهی، افزایش رنکینگ جهانی و ورود بازیکن تازه وارد به رنکینگ جهانی را شامل می‌شود. ضمن اینکه اگر بازیکنی صعود غیر قابل انتظار در رنکینگ جهانی داشته باشد، با نظر رئیس فدراسیون تمام هزینه‌های اعزام به آن بازیکن عودت داده می‌شود.

البته پرداخت بخشی از هزینه‌های اعزام بازیکنان یا تمام آن، مستلزم تائید کمیته فنی فدراسیون تنیس روی میز است.